Sertão da Paraíba

Mulher morre e mais de 100 passam mal após comer em pizzaria

Proprietário já prestou depoimento e caso é apurado pela Polícia Civil Local foi interditado após vistoria encontrar irregularidades sanitárias

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:45

Uma mulher de 44 anos morreu, nesta terça-feira (17), e mais de 100 pessoas precisaram de atendimento médico após apresentarem com intomas de intoxicação alimentar depois de comerem em uma pizzaria em Pombal, no sertão paraibano.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que abriu inquérito nesta terça. A principal suspeita é de contaminação de produtos vendidos no estabelecimento, localizado na região central da cidade.

No Hospital Regional de Pombal, foram registrados 74 atendimentos entre domingo e segunda-feira (16) Crédito: Reprodução/TV Paraíba

A vítima, Rayssa Maritein Bezerra e Silva, foi internada no Hospital Regional de Pombal após apresentar com sintomas como diarreia, vômitos e dor abdominal. Segundo a unidade, ela teve rápida piora do quadro clínico, com sinais de infecção grave, e morreu na manhã desta terça.

De acordo com relatos de familiares, Rayssa havia comido na pizzaria La Favoritta, na noite de domingo (15). Ela chegou a ser atendida e liberada, mas voltou ao hospital no dia seguinte, já em estado mais grave.

O proprietário da pizzaria já foi ouvido pela polícia, mas o conteúdo do depoimento não foi divulgado. A reportagem não localizou a defesa do dono do restaurante. A reportagem também tentou contato com o estabelecimento por WhatsApp, na tarde desta terça, mas não obteve retorno.

Além de Rayssa, outras 118 pessoas também procuraram atendimento em unidades de saúde do município com sintomas semelhantes, como náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar.

No Hospital Regional de Pombal, foram registrados 74 atendimentos no domingo e segunda-feira (16). A maioria já recebeu alta, e apenas uma criança de oito anos segue internada.

Já a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade informou ter atendido 44 pacientes, todos liberados após cuidados médicos.

Segundo a prefeitura, com base nos relatos dos pacientes, surgiram indícios de que os casos estão associados ao consumo de pizzas adquiridas no mesmo estabelecimento. O município disse ter adotado todas as medidas legais desde as primeiras notificações, incluindo a interdição do restaurante e o recolhimento de alimentos e insumos para análise.

A pizzaria foi interditada pela Vigilância Sanitária municipal após inspeção que identificou problemas como presença de insetos e armazenamento inadequado de alimentos. A Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba também participou da vistoria.

De acordo com a Polícia Civil, as amostras devem passar por análise pericial, assim como o corpo da vítima, para confirmar a causa da morte.

Rayssa era servidora da prefeitura de Pombal e trabalhava na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gestão municipal divulgou uma nota na qual lamentou a morte. O enterro está previsto para a manhã de quarta-feira (18), no cemitério da cidade.

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