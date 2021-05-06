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CPI da Covid

Queiroga: A política é do governo federal, não do Ministério da Saúde

Durante a CPI da Covid, o ministro afirmou que, foi nomeado pelo presidente da República e está trabalhando conforme as orientações técnicas dia e noite

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:57
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga na CPI da Covid
Ministro da Saúde, Marcelo QUEI Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a política a ser implementada contra o novo coronavírus no País é "a do governo federal, não do Ministério da Saúde". "Se o presidente da República pensar de forma diversa, ele é o presidente da República", afirmou durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. "Fui nomeado pelo presidente da República e estou trabalhando conforme as orientações técnicas dia e noite", afirmou.
Conforme ressaltou, a política de combate ao vírus inclui a vacinação e o uso de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento físico entre as pessoas. O ministro anunciou também que deverá fazer modificações à política de testagem para diagnóstico do vírus. "Vamos buscar testes mais modernos, com antígenos", afirmou. "Na nossa gestão não há política de distribuição de remédios sem eficácia comprovada", completou.

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