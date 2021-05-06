Queiroga: A política é do governo federal, não do Ministério da Saúde

Conforme ressaltou, a política de combate ao vírus inclui a vacinação e o uso de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento físico entre as pessoas. O ministro anunciou também que deverá fazer modificações à política de testagem para diagnóstico do vírus. "Vamos buscar testes mais modernos, com antígenos", afirmou. "Na nossa gestão não há política de distribuição de remédios sem eficácia comprovada", completou.