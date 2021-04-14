Bloco governista define membros e completa composição da CPI da Covid-19

O bloco dos partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Senado escolheu os senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello (PL-SC) para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Os nomes estavam cotados desde terça-feira (13), publicou o Estadão/Broadcast e foram confirmados pelos líderes partidários nesta quarta-feira (14), completando a lista.
A ala bolsonarista inclui parlamentares do DEM, PL e PSC. Após as indicações chegarem oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), poderá convocar a reunião de instalação, ainda sem data para ocorrer. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 14, que o Senado tem de instalar a CPI, mas cabe à própria Casa definir como devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido
Os indicados podem ser substituídos a qualquer momento, durante o funcionamento da CPI. O governo terá apenas quatro parlamentares na tropa de choque entre os 11 titulares. A oposição terá dois representantes. O restante do grupo se posiciona como independente, mas é crítico à postura do presidente Jair Bolsonaro na crise do coronavírus. A composição acendeu um alerta no governo, que tentará adiar ao máximo o funcionamento.
VEJA COMO ESTÁ A FORMAÇÃO DA CPI DA COVID-19 NO SENADO, CONFORME DEFINIÇÃO DAS BANCADAS:
TITULARES
- Eduardo Braga (MDB-AM) - independente
- Renan Calheiros (MDB-AL) - independente
- Otto Alencar (PSD-BA) - independente
- Omar Aziz (PSD-AM) - independente
- Tasso Jereissati (PSDB-CE) - independente
- Humberto Costa (PT-PE) - oposição
- Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - oposição
- Ciro Nogueira (PP-PI) - governista
- Eduardo Girão (Podemos-CE) - governista
- Marcos Rogério (DEM-RO) - governista
- Jorginho Mello (PL-SC) - governista
SUPLENTES
- Jader Barbalho (MDB-PA) - independente
- Angelo Coronel (PSD-BA) - independente
- Alessandro Vieira (Cidadania-SE) - oposição
- Rogério Carvalho (PT-SE) - oposição
- Marcos do Val (Pode-ES) - governista
- Zequinha Marinho (PSC-PA) - governista
- Indefinido (MDB-PP-Republicanos)