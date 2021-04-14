Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bloco governista define membros e completa composição da CPI da Covid-19
CPI da Covid-19

Bloco governista define membros e completa composição da CPI da Covid-19

Após as indicações chegarem oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), poderá convocar a reunião de instalação

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:13
Plenário do Senado Federal em sessão semipresencial que aprovou o marco das startups
Plenário do Senado Federal em sessão semipresencial que aprovou o marco das startups Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O bloco dos partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Senado escolheu os senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello (PL-SC) para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Os nomes estavam cotados desde terça-feira (13), publicou o Estadão/Broadcast e foram confirmados pelos líderes partidários nesta quarta-feira (14), completando a lista.
A ala bolsonarista inclui parlamentares do DEM, PL e PSC. Após as indicações chegarem oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), poderá convocar a reunião de instalação, ainda sem data para ocorrer. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 14, que o Senado tem de instalar a CPI, mas cabe à própria Casa definir como devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido
Os indicados podem ser substituídos a qualquer momento, durante o funcionamento da CPI. O governo terá apenas quatro parlamentares na tropa de choque entre os 11 titulares. A oposição terá dois representantes. O restante do grupo se posiciona como independente, mas é crítico à postura do presidente Jair Bolsonaro na crise do coronavírus. A composição acendeu um alerta no governo, que tentará adiar ao máximo o funcionamento.

VEJA COMO ESTÁ A FORMAÇÃO DA CPI DA COVID-19 NO SENADO, CONFORME DEFINIÇÃO DAS BANCADAS:

TITULARES 

  1. Eduardo Braga (MDB-AM) - independente
  2. Renan Calheiros (MDB-AL) - independente
  3. Otto Alencar (PSD-BA) - independente
  4. Omar Aziz (PSD-AM) - independente
  5. Tasso Jereissati (PSDB-CE) - independente
  6. Humberto Costa (PT-PE) - oposição
  7. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - oposição
  8. Ciro Nogueira (PP-PI) - governista
  9. Eduardo Girão (Podemos-CE) - governista
  10. Marcos Rogério (DEM-RO) - governista
  11. Jorginho Mello (PL-SC) - governista

SUPLENTES 

  1. Jader Barbalho (MDB-PA) - independente
  2. Angelo Coronel (PSD-BA) - independente
  3. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) - oposição
  4. Rogério Carvalho (PT-SE) - oposição
  5. Marcos do Val (Pode-ES) - governista
  6. Zequinha Marinho (PSC-PA) - governista
  7. Indefinido (MDB-PP-Republicanos)

Veja Também

Bolsonaro decide mudar comando da comunicação após criação de CPI da Covid

STF confirma decisão que mandou Senado instalar CPI da Covid

STF decide se mantém decisões sobre Lula livre e CPI da Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Senado Federal governo federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados