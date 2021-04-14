STF decide se mantém decisões sobre Lula livre e CPI da Covid

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na região metropolitana de São Paulo, após ter condenações anuladas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com recurso contra a determinação de Fachin. Já a defesa de Lula alega que não cabe ao Pleno do STF, formado por todos os 11 ministros, tratar do assunto e que isso caberia à 2ª Turma da Corte.