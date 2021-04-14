STF decide se mantém decisões sobre Lula livre e CPI da Covid

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide, nesta quarta-feira (14), se mantém a decisão liminar (provisória) do ministro Edson Fachin que declarou o ex-juiz Sergio Moro como incompetente para julgar os processos relativos ao ex-presidente Lula (PT), anulando, assim, as condenações do petista na Lava Jato de Curitiba.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com recurso contra a determinação de Fachin. Já a defesa de Lula alega que não cabe ao Pleno do STF, formado por todos os 11 ministros, tratar do assunto e que isso caberia à 2ª Turma da Corte.
CPI DA COVID
O Supremo também decidiu nesta quarta manter decisão do ministro Luís Roberto Barroso que ordenou a abertura da CPI da Covid. Acompanhe ao vivo: