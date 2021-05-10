Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil virou cemitério e não ficará impune, diz Renan sobre CPI "dar em nada"
CPI da Covid

Brasil virou cemitério e não ficará impune, diz Renan sobre CPI "dar em nada"

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é o relator da CPI da Covid-19, afirma que haverá responsabilização pelo "morticínio" no país

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:08
Senador Renan Calheiros
Senador Renan Calheiros na CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Ag. Senado
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é o relator da CPI da Covid-19, diz que o governo e senadores que apoiam Jair Bolsonaro (sem partido) estão equivocados quando dizem que as investigações da comissão vão "dar em nada".
"Os fatos falam por si", afirma ele. "O Brasil virou o cemitério do mundo. O fato de terem transformado o Brasil nisso não ficará impune. Seria a desmoralização de todos nós da CPI", diz ele.
Nesta segunda (10), a colunista do UOL Thaís Oyama revelou que o Palácio do Planalto acredita que a CPI "não vai dar em nada" e que a população estaria desinteressada do assunto.
A revelação reforça informação publicada pelo jornal Folha de S.Paulo no fim do mês de abril, de que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) tem afirmado a empresários e banqueiros que a CPI não dará em nada.
Em jantar em São Paulo com um grupo em que estavam representantes dos bancos Itaú, BTG e Bradesco, além de industriais, ele afirmou que, caso o relatório de Renan Calheiros seja contra o governo, os parlamentares da base de Jair Bolsonaro farão um documento alternativo, livrando o presidente de responsabilidade.
"Se houver provas sobre os morticínios, haverá, sim, responsabilização", diz Renan Calheiros. "A CPI não é uma briga de governo e oposição. Nem de grupos ideológicos. Ela quer mostrar a verdade. E vai mostrar o que aconteceu e o que fizeram para salvar, ou não salvar, vidas", afirma o Renan Calheiros.
Ele diz que a população está, sim, interessada nos trabalhos da comissão. E que pesquisas mostram "que é aprovada por 70% da população".
Calheiros afirma ainda que a CPI já está tendo impactos positivos, como a aceleração do governo em busca de vacinas.
A comissão já tomou os depoimentos dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich e do atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga.
Nesta semana, já estão marcados os depoimentos do ex-secretário de Comunicação do governo Fabio Wajngarten, que acusa o Ministério da Saúde de incompetente na compra de vacinas, e do ex-chanceler Ernesto Araújo.

Veja Também

Randolfe afirma que há possibilidade de Queiroga ser reconvocado na CPI

CPI avalia novo depoimento de Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

Renan diz que Pazuello usa Exército como "biombo" para evitar CPI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados