Brasil virou cemitério e não ficará impune, diz Renan sobre CPI "dar em nada"

Senador Renan Calheiros na CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Ag. Senado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que é o relator da CPI da Covid-19, diz que o governo e senadores que apoiam Jair Bolsonaro (sem partido) estão equivocados quando dizem que as investigações da comissão vão "dar em nada".

"Os fatos falam por si", afirma ele. "O Brasil virou o cemitério do mundo. O fato de terem transformado o Brasil nisso não ficará impune. Seria a desmoralização de todos nós da CPI", diz ele.

Nesta segunda (10), a colunista do UOL Thaís Oyama revelou que o Palácio do Planalto acredita que a CPI "não vai dar em nada" e que a população estaria desinteressada do assunto.

A revelação reforça informação publicada pelo jornal Folha de S.Paulo no fim do mês de abril, de que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) tem afirmado a empresários e banqueiros que a CPI não dará em nada.

Em jantar em São Paulo com um grupo em que estavam representantes dos bancos Itaú, BTG e Bradesco, além de industriais, ele afirmou que, caso o relatório de Renan Calheiros seja contra o governo, os parlamentares da base de Jair Bolsonaro farão um documento alternativo, livrando o presidente de responsabilidade.

"Se houver provas sobre os morticínios, haverá, sim, responsabilização", diz Renan Calheiros. "A CPI não é uma briga de governo e oposição. Nem de grupos ideológicos. Ela quer mostrar a verdade. E vai mostrar o que aconteceu e o que fizeram para salvar, ou não salvar, vidas", afirma o Renan Calheiros.

Ele diz que a população está, sim, interessada nos trabalhos da comissão. E que pesquisas mostram "que é aprovada por 70% da população".

Calheiros afirma ainda que a CPI já está tendo impactos positivos, como a aceleração do governo em busca de vacinas.

A comissão já tomou os depoimentos dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich e do atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga.