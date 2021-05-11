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Dinheiro público

"Não há orçamento secreto, mas diferentes formas de se fazer emendas", diz Lira

Manobra capitaneada pelo Palácio do Planalto destinou R$ 3 bilhões a congressistas, num esquema já chamado de "tratoraço"

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 11:28
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara os Deputados
O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), negou, nesta segunda-feira (11), a existência de um esquema capitaneado pelo Palácio do Planalto para conseguir o apoio de parlamentares às pautas do governo. O Estadão revelou no fim de semana que, por meio de um "orçamento secreto", a manobra destinou R$ 3 bilhões a congressistas, num esquema já chamado de "tratoraço".
"Não há orçamento secreto, mas diferentes formas de se fazer emendas", argumentou Lira, em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. O parlamentar disse não acreditar em falta de transparência e fez críticas à reportagem. "Houve excesso por parte do jornalismo", atacou.
A reportagem do Estadão repercutiu em Brasília nesta segunda-feira. Deputados já articulam a criação de uma "CPI do Tratoraço" para investigar o esquema montado pelo governo de Jair Bolsonaro.

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