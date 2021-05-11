Queiroga pode voltar à CPI da Covid por "contradições", diz Aziz

Aziz deu a declaração pouco antes do início do depoimento do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.

Para agilizar os trabalhos da CPI da Covid, os senadores que integram a comissão acordaram que, a partir desta quarta-feira (12), as sessões começarão a partir das 9h, para que os integrantes possam votar questões internas. Dessa forma, os depoimentos poderão começar mais pontualmente, às 10h.