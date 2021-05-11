Barra Torres diz que seu empenho é para que pessoas "briguem para se vacinar"

"Meu desejo, meu trabalho e meu empenho, é para que as pessoas briguem para se vacinar. Eu quero ter o poder de convencer as pessoas para que elas busquem a vacinação a todo custo. Aquelas que acreditam, as que acham que não tem tanta importância e aquelas que negam", afirmou. Segundo Barra Torres, este resultado é possível de ser alcançado com campanhas de vacinação, com oportunidades de diálogo como a da CPI e com a apresentação de "resultado transparente e claro de ausência de influência política".