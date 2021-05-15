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Datafolha

49% dos brasileiros apoiam impeachment de Bolsonaro; 46% são contra

Apesar da vantagem numérica, a situação é de empate técnico entre as duas posições, pois a oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mai 2021 às 16:12
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Mato Grosso do Sul
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Mato Grosso do Sul Crédito: Marcos Corrêa/PR
Pesquisa do Instituto Datafolha publicada neste sábado, 15, mostra que 49% dos brasileiros apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto 46% se dizem contrários.
O levantamento indica um crescimento da rejeição ao presidente. Isso porque na última pesquisa, realizada em março deste ano, 50% afirmavam se opor ao impeachment, enquanto 46% se declararam a favor. Houve, portanto, uma inversão de posições.
Na série de sondagens do Datafolha sobre o tema, o impeachment chegou a ser rejeitado por 53% dos entrevistados em janeiro, ante 42% apoiando a cassação.
A pesquisa desta semana também foi a primeira em que o grupo favorável ao afastamento apareceu numericamente à frente do grupo contra essa medida, de acordo com o Datafolha.

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Apesar da vantagem numérica, a situação é de empate técnico entre as duas posições, pois a oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
O Datafolha entrevistou presencialmente 2.071 pessoas em todo o Brasil nos dias 11 e 12 de maio.
O detalhamento da pesquisa revela ainda que o apoio ao afastamento de Bolsonaro é maior entre jovens de 16 a 24 anos (57%), moradores do Nordeste (também 57%), desempregados que procuram emprego (62%) e pessoas que dizem ter muito medo do coronavírus (60%). Já entre eleitores do ex-presidente Lula, o apoio ao impeachment atinge o pico de 74%.

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