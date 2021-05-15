DEM decide expulsar Rodrigo Maia e deputado pode perder mandato

Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Após as fortes críticas do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ), ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, a sigla deliberou pela expulsão de Maia do partido. A informação é do deputado Arthur Maia (DEM-BA), que em publicação no Twitter afirma ainda que Rodrigo Maia deve perder o mandato.

"O DEM deliberou pela expulsão de Rodrigo Maia. Depois que perdeu todo o apoio entre os deputados, não havia mais clima para ele no partido", afirmou Arthur. "Mesmo sendo expulso, Rodrigo Maia deverá perder o mandato, pois é óbvio que a agressão gratuita e grosseira contra o presidente do partido configura uma desfiliação indireta", declarou.

Na publicação, Arthur insulta o ex-correligionário chamando-o de "Nhonho" — referindo-se ao personagem da série mexicana "Chaves" — e afirma que o ex-presidente da Câmara virou "figura odiada pelos brasileiros".