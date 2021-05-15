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Política

DEM decide expulsar Rodrigo Maia e deputado pode perder mandato

A informação é do deputado Arthur Maia (DEM-BA), que em publicação no Twitter chamou o ex-presidente da Câmara de "figura odiada pelos brasileiros"

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 11:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mai 2021 às 11:32
Rodrigo Maia, presidente da Câmara
Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Após as fortes críticas do ex-presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia (RJ), ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, a sigla deliberou pela expulsão de Maia do partido. A informação é do deputado Arthur Maia (DEM-BA), que em publicação no Twitter afirma ainda que Rodrigo Maia deve perder o mandato.
"O DEM deliberou pela expulsão de Rodrigo Maia. Depois que perdeu todo o apoio entre os deputados, não havia mais clima para ele no partido", afirmou Arthur. "Mesmo sendo expulso, Rodrigo Maia deverá perder o mandato, pois é óbvio que a agressão gratuita e grosseira contra o presidente do partido configura uma desfiliação indireta", declarou.
Na publicação, Arthur insulta o ex-correligionário chamando-o de "Nhonho" — referindo-se ao personagem da série mexicana "Chaves" — e afirma que o ex-presidente da Câmara virou "figura odiada pelos brasileiros".
Na sexta-feira (14), Rodrigo Maia decidiu formalizar seu pedido de saída do DEM, após a decisão. Maia usou suas redes sociais para fazer fortes críticas a ACM Neto. "Malandro baiano", "Esse baixinho não tem caráter" e "Bolsonaro presidente e ACM Neto vice-presidente. Não sobrou nada além disso" foram alguns dos ataques postados pelo deputado.

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