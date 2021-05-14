Alvo de operação da PF, Rose de Freitas tem relação de longa data com a Codesa

Senadora Rose de Freitas e o então presidente da Codesa, Luís Cláudio Montenegro, em 4 de julho de 2017 Crédito: Reprodução/Facebook Rose de Freitas

Com passagem pela diretoria de Gestão Portuária da companhia em 1999, período em que estava sem mandato, Rose é conhecida no meio político como alguém com influência na empresa pública. A ela foi atribuída, por muitos anos, a cota de indicações para cargos comissionados na Codesa, cota que ficou mais robusta após a parlamentar ser eleita em 2014 para o Senado.

Mas com a troca da presidência da estatal em 2019, assumida por Júlio Castiglione, Rose não só perdeu influência como passou a ser alvo de uma investigação que aponta a atuação de uma organização criminosa na Codesa entre 2015 e 2018. A atual gestão foi responsável por uma auditoria em contratos que, segundo a Polícia Federal, mostra que pelo menos R$ 9 milhões foram desviados.

No jogo político, o comando de departamentos, autarquias e empresas públicas federais passa pelo aval de políticos. Historicamente, eles são ocupados por profissionais com padrinhos da bancada de Brasília.

À senadora Rose de Freitas era atribuída uma cota de nomeações de cargos na estatal, que administra o Porto de Vitória. Alguns articuladores políticos locais relatam que a parlamentar era chamada de "a dona da Codesa" nos bastidores.

Rose sempre negou ser responsável por indicações de comissionados na estatal. Em entrevista para A Gazeta em 2016, a senadora afirmou que não fazia nomeações, apenas tinha muitos conhecidos na estatal por já ter trabalhado no porto. Na época, o irmão e o primo da senadora exerciam, respectivamente, cargos de coordenador de Suprimentos e Serviços e coordenador de Tecnologia de Informação.

Antes disso, Edward de Freitas já havia sido nomeado para ser assessor técnico do então presidente da Codesa, Clóvis Lascosque. A nomeação aconteceu em janeiro de 2015, menos de um mês após Rose assumir o mandato de senadora.

Naquele mesmo ano, o ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT) foi indicado para a diretoria de Administração e Finanças da Codesa. Em entrevista para A Gazeta, Rose assumiu que foi indicação dela.

À parlamentar também foi atribuída a indicação de Graciano Ulisses Merlo para diretor-presidente da estatal, em 2016. No entanto, ele não ficou nem 70 dias na função e, nos bastidores, especulou-se conflitos com a senadora.

No lugar dele, foi nomeado Luís Cláudio Santana Montenegro, que fazia parte do quadro técnico da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas que também foi levado por Rose para a Codesa. A senadora assumiu isso em discurso durante um evento na estatal.

Rose de Freitas com membros da Codesa durante reunião em Brasília. Foto publicada em 22 de junho de 2016 nas redes sociais da senadora Crédito: Reprodução/Facebook Rose de Freitas

PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CODESA

Nos três anos em que Luís Cláudio Montenegro esteve na presidência, Rose participou ativamente em reuniões e solenidades da estatal. Em uma delas, em outubro de 2017, para entrega de obra de dragagem do Porto de Vitória. Na ocasião, o presidente elogiou o trabalho da senadora para viabilizar o fim das obras.

Senadora Rose de Freitas, o ex-presidente da Codesa Luís Cláudio Montenegro e políticos capixabas em evento na estatal em 2 de outubro de 2017. Parlamentar destacou na legenda as obras no porto Crédito: Reprodução/Facebook Rose de Freitas

O envolvimento de Rose com a empresa e a proximidade com Montenegro eram nítidos para pessoas do meio político e que trabalhavam na estatal. O ex-presidente participou de diversas reuniões em Brasília, algumas em busca de recursos para conclusão de obras no Porto de Vitória.

As ações viraram uma bandeira política da senadora em 2018, quando se candidatou ao governo do Estado. Rose divulgava nas redes sociais todas as ações que envolviam recursos para a estatal.

Em maio, por exemplo, publicou fotos de uma reunião com membros do Ministério do Planejamento em Brasília e o então presidente Luís Cláudio Montenegro. Na publicação, a senadora escreveu: "A conclusão das obras do cais do Atalaia, no Porto de Vitória, está garantida. Asseguramos os recursos necessários em reunião no Ministério do Planejamento".

Reunião entre a senadora Rose de Freitas e membros da Codesa. A foto foi publicada nas redes sociais da senadora no dia 18 de maio de 2018 Crédito: Reprodução/Facebook Rose de Freitas

ROSE SE POSICIONAVA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Em 2017, quando saíram os primeiros rumores de que o governo federal iria anunciar um pacote de privatizações, incluindo a Codesa, Rose manifestou resistência. Em Brasília, mobilizou a bancada capixaba. "Existem estudos em andamento sobre o Porto de Vitória, mas ele não será privatizado. A bancada capixaba tem se articulado para que isso não ocorra", afirmou, em entrevista para A Gazeta.

Reunião entre a senadora Rose de Freitas e membros da Codesa. A foto foi publicada nas redes sociais da senadora em 11 de dezembro de 2017 Crédito: Reprodução/Facebook Rose de Freitas

A senadora sempre se mostrou contra a privatização da Codesa, que é uma empresa estatal do governo federal.

"Sou contra a privatização, pois em todos os países do mundo há porto público. Os nossos portos estão evoluindo [...] Entendo que, estrategicamente para o Estado e sob a ótica do desenvolvimento econômico, o porto é fundamental. Quando o governo enfrenta dificuldade econômica, não quer dizer que tenha de privatizar tudo", disse em entrevista para A Gazeta em 28 de setembro de 2018.

TROCA DE PRESIDÊNCIA

A influência da senadora na Codesa perdeu força após a eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e consequentemente a troca na presidência da estatal.

Segundo a Polícia Federal, a atual gestão, sob comando de Castiglioni, contribuiu com as investigações que deram origem à Operação Corsários. Foi por meio de auditoria na estatal é que foram identificadas irregularidades em pelo menos dois contratos, que apontam para desvios de cerca de R$ 9 milhões de recursos públicos.