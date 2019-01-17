Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beatriz Seixas

Ministro de Bolsonaro escolhe novo presidente da Codesa

Julio Castiglioni deverá ser anunciado nos próximos dias

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 22:01

Públicado em 

16 jan 2019 às 22:01
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O governo federal já definiu o nome que irá presidir a Codesa. Nos próximos dias, Julio Castiglioni, que atualmente é diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), deverá ser anunciado pela equipe de Jair Bolsonaro (PSL). A escolha, segundo o deputado federal e principal aliado do presidente, Carlos Manato (PSL), foi do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Castiglioni irá substituir Luis Cláudio Montenegro, que está na companhia desde 2016.
A nomeação de Castiglioni - que é procurador do Estado desde 2005 e tem experiência em contratações públicas, modelagem jurídica de concessões e parcerias público-privadas - vai ao encontro do objetivo da União que é de privatizar a Codesa.
De acordo com Manato, a escolha foi estritamente técnica e focada em um profissional capaz de estruturar a companhia para ser privatizada, processo que deve levar aproximadamente dois anos. “As pessoas que vão ser nomeadas vão pra lá com a determinação de privatizar a Codesa”, frisou.
>Estadualização da Codesa é promessa de outros governos
Nos bastidores, a informação é de que o nome de Castiglioni chegou à Brasília por ele ser um especialista em modelagem jurídica e ter experiência com processos de concessão. Na Arsp, por exemplo, ele já atuou em áreas como saneamento básico, gás e rodovias.
“Para o governo, o desafio de comandar a Codesa neste momento está ligado principalmente à capacidade do gestor de entender entraves e adotar um melhor modelo jurídico e administrativo para exploração do negócio”, comentou uma fonte.
Essa mesma fonte diz que a equipe já está sendo montada e atenderá critérios técnicos. Alguns dos nomes que deverão compor o novo time da Codesa têm vasta experiência nas áreas administrativa, orçamentária e financeira do governo federal e ainda na área de planejamento de investimentos, inclusive, portuários. “E sem ligação política”, garante a fonte.
As conversas entre o ministro Tarcísio de Freitas e Julio Castiglioni estão bem avançadas, segundo Manato. Mas ele não detalhou quando o anúncio será feito.
Procurado, o diretor da Arsp disse apenas “que continua exercendo seu mandato regularmente na agência”.
Se as nomeações acontecerem realmente nos moldes que estão sendo tratados até o momento, o Espírito Santo pode depois de muitos anos mudar o cenário da infraestrutura portuária, há décadas defasada.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas espírito santo Jair Bolsonaro opinião Porto de Vitória tarcisio freitas porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados