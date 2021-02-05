Governo não definiu valor de venda da Codesa e fará nova audiência pública

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) faz parte do Porto de Vitória e é arrendado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva

Na quinta-feira (4), durante audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para colher contribuições da sociedade quanto à concessão dos complexos portuários por 35 anos, representantes da agência informaram que uma segunda audiência, específica para privatização da Codesa, será realizada nos próximos meses.

A Gazeta. Só nesta etapa serão apresentados os valores que o governo espera arrecadar com a venda da empresa estatal. O motivo para a espera é que os números, que já haviam sido levantados anteriormente, estão sendo atualizados com os resultados da companhia em 2020. previsão é que essa nova consulta pública aconteça em março , como antecipou a colunista Beatriz Seixas, de. Só nesta etapa serão apresentados os valores que o governo espera arrecadar com a venda da empresa estatal. O motivo para a espera é que os números, que já haviam sido levantados anteriormente, estão sendo atualizados com os resultados da companhia em 2020.

ENTENDA O MODELO DE DESESTATIZAÇÃO

A proposta de desestatização da Codesa prevê a privatização da empresa estatal, com alienação de 100% das ações da companhia. Isto é, o licitante que arrematar a companhia assumirá todos os passivos, e a empresa passará a ser privada.

Por outro lado, o licitante também receberá o direito de exploração dos portos de Vitória e Barra do Riacho ( Aracruz ), sob regime de concessão. Foi essa a proposta levada a audiência pública nesta semana. Diferente da Codesa, os portos não serão alienados, mas concedidos por um período de 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. Ao final desse prazo, retornarão à gestão da União ou podem ser novamente licitados.

A gestão dos portos ocorrerá sob o modelo de private landlord port, e a concessionária será responsável, por exemplo, pelo investimento e manutenção das infraestruturas de acesso marítimo e rodoviário, principalmente em Capuaba, onde há a previsão de se construir um novo acesso exclusivo ao porto

Além disso, a concessionária deverá oferecer infraestrutura nos cais em contratos spot, negociar parcerias para contratos de longo prazo, controlar o fluxo de embarcações no canal de acesso e na área do porto, elaborar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e apresentar ao poder concedente, entre outros pontos.

Os contratos de arrendamento hoje existentes – Technip, Prysmian, TVV/Login, e Peiú/TPP, em Vitória, e de Portocel, em Barra do Riacho – serão mantidos e herdados pela concessionária, que assumirá as receitas provenientes dos contratos, e poderá negociar condições para que se assemelhem aos termos atuais.