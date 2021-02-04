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Desestatização

Leilão da Codesa: empresa terá que construir viaduto de acesso ao porto

O investimento previsto na obra é de R$ 300 milhões. O objetivo é reduzir os impactos da atividade portuária na região da Grande São Torquato, em Vila Velha, que dá acesso ao terminal de Capuaba
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 fev 2021 às 18:02

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:02

Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba, onde será implantado o Terminal de Granéis Líquidos (TGL)
Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba Crédito: Codesa/Divulgação
A empresa que arrematar a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) no leilão previsto para novembro deste ano precisará realizar uma série de investimentos, entre eles a criação de um novo acesso ao terminal de Capuaba, na região da Grande São Torquato, em Vila Velha. A obra deve custar à concessionária cerca de R$ 300 milhões.
Detalhes do projeto ainda estão sendo finalizados, mas, conforme adiantou à imprensa o secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, após audiência pública virtual nesta quinta-feira (4), a ideia é que seja criado um tipo de acesso elevado, com menor impacto para as comunidades da região.

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“Queremos endereçar um problema que é histórico, que é o acesso à região de Capuaba. A ideia é que tenhamos um acesso em separado, elevado, para que possamos reduzir o potencial de conflitos com as comunidades locais e trazer uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes que circunvizinham essa operação portuária, nas comunidades de Ilha das Flores, São Torquato, Paul.”
Ele explica que, atualmente, a atividade portuária é motivo de reclamações constantes por parte dos moradores da região, e o objetivo do projeto é mitigar esses problemas. Contudo, o secretário não esclareceu como será esse acesso elevado. O projeto que será utilizado como base estaria sendo concluído por especialistas do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES).
“Queremos melhorar a relação do porto com a cidade, e nada melhor que fazer isso atribuindo essa obrigação ao concessionário privado, com projeto já elaborado, em via de ser concluído pelo DER do Estado. A gente espera então utilizar (esse projeto) para desenvolver pelo (meio) privado o acesso separado e reduzir esses conflitos.”
Segundo o Ministério, a concepção é que seja uma via toda suspensa, para evitar conflito com o tráfego local (inclusive de pedestres), mitigando os acidentes.
A proposta de desestatização da Codesa levada a consulta pública prevê a privatização da empresa estatal, com alienação de 100% das ações da companhia. Isto é, o licitante que arrematar a companhia assumirá todos os passivos, e a empresa passará a ser privada.

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O licitante também receberá o direito de exploração dos portos de Vitória e Barra do Riacho (Aracruz), sob regime de concessão. Diferente da Codesa, eles não serão alienados, mas concedidos por um período de 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. Ao final desse prazo, retornarão à gestão da União ou podem ser novamente licitados.
No total, os portos devem receber investimentos de mais de R$ 1,6 bilhão ao longo do contrato de concessão. Serão aplicados R$ 55 milhões em recuperação estrutural, R$ 300 milhões no novo acesso a Capuaba, e cerca de R$ 1,3 bilhão em investimentos em manutenção de infraestrutura e serviço, conforme já adiantado por A Gazeta.

CRONOGRAMA

A consulta pública foi aberta em dezembro pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e receberá contribuições até 10 de fevereiro pelo site da agência. Será possível consultar os principais aspectos regulatórios para exploração dos ativos e os estudos que embasam a modelagem, tirar dúvidas e propor contribuições ao projeto.
A previsão é de que o modelo de desestatização seja aprovado já em março e, em agosto, seja levado ao Tribunal de Contas da União (TCU).
A publicação do edital é prevista para a setembro. Já o leilão, para novembro, conforme adiantou a coluna de Beatriz Seixas.

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