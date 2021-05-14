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Após 5 meses no cargo, secretária de Educação de Vila Velha é exonerada

Fabiana Kuark pediu demissão "por motivos pessoais e novos desafios profissionais", de acordo com a prefeitura

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:12

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:12
Fabiana Kuark, secretária de Educação da Prefeitura de Vila Velha, foi exonerada a pedido
Fabiana Kuark, secretária de Educação da Prefeitura de Vila Velha, foi exonerada a pedido Crédito: Montagem/A Gazeta
Fabiana Kuark, ex-secretária de Educação de Vila Velha, foi exonerada da pasta, a pedido, nesta sexta-feira (14). A demissão foi publicada no Diário Oficial do município. De acordo com a prefeitura, Kuark pediu demissão "por motivos pessoais e novos desafios profissionais". 
Após 5 meses no cargo, secretária de Educação de Vila Velha é exonerada
Pedagoga e doutora na área da Educação, Kuark estava no cargo desde o dia 1º de janeiro, quando o prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), tomou posse. A escolha da professora para conduzir a pasta foi anunciada ainda em dezembro, após a eleição municipal.
A reportagem procurou a ex-secretária, que não quis falar sobre a saída, apenas afirmou que "saiu porque quis" e que não houve desentendimento com o prefeito. No comunicado enviado pela prefeitura, a saída foi justificada por "motivos pessoais". Antes de assumir a secretaria, Kuark atuava como professora no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
"Informamos que a professora Fabiana Kauark não é mais secretária de Educação de Vila Velha. Por motivos pessoais e novos desafios profissionais, Fabiana encerra a passagem à frente da pasta deixando importante trabalho de organização, corte de mordomias, projetos pedagógicos estruturados, ações de atenção à saúde dos professores da rede e o maior programa social/educacional, o Bolsa Aluno, pronto para ser entregue aos 52 mil alunos matriculados na rede municipal, nos dias 18 e 21", diz o texto.
O subsecretário de Tecnologia, Avaliação e Planejamento, Rodrigo de Souza Nunes, assumiu interinamente o comando da pasta.

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