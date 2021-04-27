Em sessão, vereadores de Vila Velha repudiam beijo entre Gil e Fiuk no BBB 21

BBB 21: Pelados, Fiuk e Gil dão selinho antes de se jogarem na piscina Crédito: Reprodução/Globoplay

Durante a sessão, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube, o parlamentar aproveitou todo o tempo de considerações livres a que teve direito para condenar a postura dos participantes do programa da TV Globo. Devanir se disse extremamente revoltado e definiu a atitude como uma "cena mais do que macabra". Além dele, os colegas Rômulo Lacerda (PSL) e Devacir Rabello (DC) também desaprovaram o beijo dos brothers. Quase 15 minutos da sessão foram dedicados ao programa.

"Um percentual considerável da população brasileira foi surpreendido com uma cena inusitada na televisão brasileira, onde dois pelados, Gilberto e Fiuk, se beijam. Pularam pelados, despidos, sem roupa, do jeito que veio ao mundo, em uma piscina" Devanir Ferreira (Republicanos) - Vereador de Vila Velha

“Milhares de brasileiros, pais de família conservadores, tiveram que presenciar essa cena mais do que macabra sem ter tempo de pegar o controle para desligar o seu televisor”, discursou Devanir Ferreira. Veja toda a discussão na sessão da Câmara.

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Apesar de o vereador sugerir que a imagem foi exibida no programa da TV aberta, o beijo ocorreu na madrugada de segunda-feira e somente os assinantes do pay-per-view ou Globoplay tiveram acesso ao conteúdo ao vivo, até o momento da realização da sessão em Vila Velha. Na segunda-feira à noite, após a reunião dos parlamentares, portanto, a cena foi transmitida na TV aberta, com tarjas cobrindo as partes íntimas dos participantes.

A atitude de Gil e Fiuk foi para comemorar a volta de ambos do paredão contra Viih Tube na noite de domingo (25). Os brothers estão no top 5, ao lado de Juliette. Pocah, Camilla de Lucas e Arthur estão na berlinda e um deles deixará o confinamento nesta terça-feira (27).

O vereador também mencionou o pai do participante Fiuk e disse que ele deveria ter agredido o filho. “Que me perdoe Fábio Jr., um excelente cantor, mas que deveria ter pego esse sem vergonha e cortado ele no cinto par ele aprender a virar cidadão respeitador”, aconselhou Devanir, que também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus.

Vereador Devanir Ferreira (Republicanos) foi o primeiro a criticar o beijo entre Gil e Fiuk Crédito: Reprodução / Câmara de Vila Velha

Devanir Ferreira ainda usou o termo "homem sexual" para se dirigir aos gays e pediu que eles sejam "machos". “Se um cidadão resolveu ser ‘homem sexual’, homossexual, é uma escolha dele e nós respeitamos. Mas se o cidadão resolveu ser ‘homem sexual’, eu não sou obrigado a compartilhar com ele do seu desejo, da sua fantasia. Seja ‘homem sexual’, mas seja macho, sujeito”, afirmou o vereador.

COLEGAS CONCORDAM COM VEREADOR E BEIJO É EXIBIDO NA SESSÃO

Devanir não estava sozinho. Outros fizeram coro às declarações dele. O primeiro deles foi Devacir Rabello (DC). O vereador parabenizou o colega por ter levantado o assunto e aproveitou para mostrar uma reprodução do beijo entre os dois confinados. “Eu trouxe aqui. Estou mostrando aqui para as pessoas a foto da fatídica cena em que Gilberto beija Fiuk, nus, no BBB”, disse, enquanto segurava a foto.

Devacir ainda aproveitou para defender o projeto de sua autoria que institui o Dia do Conservadorismo, que está em tramitação na Casa . Na discussão do projeto, o parlamentar ainda usou mais uma vez a foto do beijo no BBB 21.

Vereador Devacir Rabello mostou uma foto do beijo entre Gil e Fiuk Crédito: Reprodução/ Câmara de Vila Velha

Outro vereador que apoiou o discurso de Devanir foi Rômulo Lacerda (PSL) que, de alguma forma, inseriu no contexto uma crítica ao comunismo. “A família é a última barreira para que o anticristo que está usando hoje o comunismo para estragar, derrubar totalmente uma sociedade que foi construída através da moral judaico-cristã.”, discursou.

EQUIPE DE FIUK CONDENOU POSTURA PARECIDA DE VEREADORA

Em atitude parecida com a do vereador de Vila Velha, a vereadora de Manaus Glória Carratte (PL) também repudiou o beijo de Fiuk e Gilberto no BBB 21."Eu não assisto Big Brother, mas ontem apareceu nas minhas redes dois artistas da Globo pelados, dando bitoquinha, se beijando. E isso é uma falta de respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil. Deixo aqui meu repúdio e conto aqui com a colaboração dos vereadores da Casa", discursou Glória.

Em resposta à vereadora, a equipe de Fiuk compartilhou um texto no Instagram, ressaltando que em tempos de pandemia de Covid-19 as prioridades dos políticos mostram-se invertidas.

"Estamos em 2021, no Brasil, país em que, beirando a marca de 400 mil mortos pela pandemia, políticos se preocupam mais em votar uma PL que proíbe casais homoafetivos na publicidade, do que em pensar soluções para o caos sanitário que vivemos ou para a fome que atinge grande parte da população agora. A homofobia é prejudicial para toda a sociedade, e vemos isso quando um homem hétero sofre ataques homofóbicos por um beijo em um amigo", escreveu a equipe de Fiuk.

VEJA A ÍNTEGRA SESSÃO DA CÂMARA DE VILA VELHA DESTA SEGUNDA-FEIRA (26)