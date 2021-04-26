Gil e Fiuk se beijam e pulam pelados na piscina no BBB 21

A "cachorrada" tomou conta da madrugada no "BBB 21". Após vencer novamente a Prova do Líder e indicar Camilla para o paredão - a sister vai enfrentar Pocah e Arthur -, Gil se uniu a Fiuk no quarto do líder e cumpriu a promessa feita na última sexta-feira (16). Os brothers pularam nus na piscina da casa porque se salvaram da eliminação e da berlinda realizada na sequência da saída de Viih Tube.
Os brothers já saíram nus do quarto do líder e pularam na piscina. A cena foi acompanhada por Camilla, Pocah e Juliette às gargalhadas. "Eu não tô vendo isso, não!" E emendou: "Quem juntou Fiuk com esse povo?"
Porém, antes de se jogarem na água, os amigos trocaram um selinho. Não demorou para o assunto ficar entre os mais comentados nas redes sociais com a #giuk e muitos posts sobre o futuro dos brothers depois do selinho.
O filho do cantor Fábio Jr. mandou um recado: "Vai BBB! Brigaduu! Pai, te amo".
