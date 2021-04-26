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Gilberto é o novo líder do BBB 21; Camilla, Pocah e Arthur estão no Paredão

Gilberto Nogueira é o novo líder do Big Brother Brasil 21 (Globo), e indicou Camilla de Lucas ao 15° Paredão. A segunda emparedada foi Pocah, puxada por Camilla.

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 08:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 08:21
BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor
BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor, ganhou mais uma liderança Crédito: TV Globo
Gilberto Nogueira é o novo líder do Big Brother Brasil 21 (Globo), e indicou Camilla de Lucas ao 15º Paredão. A segunda emparedada foi Pocah, puxada por Camilla.
O terceiro participante, indicado pelo voto da casa, foi Arthur. Nesta fase do reality, não tem Prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular.
Gilberto levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa deste domingo (25) logo após a eliminação de Viih Tube do reality.
A prova era um jogo de memória, onde várias imagens eram exibidas em uma ordem aleatória em um painel. Leifert questionava qual a figura apareceu em alguma ordem de exibição, e os participantes tinham de posicionar um código QR sobre ela. No final, Camila e Gilberto disputaram o líder.
O Vip foi destinado ao Arthur, e, a Xepa foi para Fiuk.

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