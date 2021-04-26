Gilberto é o novo líder do BBB 21; Camilla, Pocah e Arthur estão no Paredão

BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor, ganhou mais uma liderança Crédito: TV Globo

Gilberto Nogueira é o novo líder do Big Brother Brasil 21 (Globo), e indicou Camilla de Lucas ao 15º Paredão. A segunda emparedada foi Pocah, puxada por Camilla.

O terceiro participante, indicado pelo voto da casa, foi Arthur. Nesta fase do reality, não tem Prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular.

Gilberto levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa deste domingo (25) logo após a eliminação de Viih Tube do reality.

A prova era um jogo de memória, onde várias imagens eram exibidas em uma ordem aleatória em um painel. Leifert questionava qual a figura apareceu em alguma ordem de exibição, e os participantes tinham de posicionar um código QR sobre ela. No final, Camila e Gilberto disputaram o líder.