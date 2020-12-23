Prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo anuncia secretariado Crédito: Iara Diniz

O prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), anunciou, nesta quarta-feira (23), mais seis nomes que vão compor o secretariado na gestão que começa em janeiro. Dois deles atuam hoje como secretários em Vitória: Márcio Passos, que comanda a Secretaria de Desenvolvimento da Capital, e Cátia Lisboa, na de Saúde.

Passos vai assumir a Secretaria de Tecnologia e Inovação, uma nova pasta a ser criada pela próxima administração municipal. Enquanto Cátia assume a Secretaria de Saúde canela-verde.

Your browser does not support the audio element. Secretários de Vitória e de Cariacica são anunciados na equipe de Arnaldinho em Vila Velha

O atual secretário de Administração de Cariacica, Rodrigo Magnago, também vai compor a equipe do prefeito eleito, assumindo a pasta de Administração em Vila Velha.

Foram anunciados ainda a professora Fabiana Kauark para a Secretaria de Educação, o diretor de Crédito e Fomento do Bandes, Everaldo Colodetti, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Paulo Renato Fonseca Júnior, como secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.

Essa pasta será formada pela fusão de outras duas que já existem (Esportes e Lazer com Cultura). A partir de agora vai cuidar também dos assuntos referentes ao turismo na cidade. Para isso, o secretário vai contar com três subsecretários. Paulo Renato foi secretário de Estado de Turismo no governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB).

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Márcio Passos é técnico em rede de computadores e atualmente exerce o cargo de secretário de Desenvolvimento em Vitória, na gestão de Luciano Rezende (Cidadania). Ele vai ser o responsável por comandar uma das grandes apostas do prefeito eleito, Arnaldinho Borgo, que é a Secretaria de Tecnologia e Informação.

Sob a responsabilidade de Márcio, vai estar a digitalização dos serviços da prefeitura e integração com outras secretarias, como a de Educação, Saúde e Segurança, onde a tecnologia vai ter um papel fundamental a partir de 2021.

"Vamos transformar Vila Velha em uma cidade inteligente, permitindo que as pessoas marquem consultas on-line, simplificando processos para o empreendedor, elaborando projetos para as escolas, por meio das matrículas. Vamos acabar com filas e sorteios de vagas. A ideia é trazer a mesma estrutura tecnológica que temos em Vitória para cá", prometeu.

SAÚDE

Cátia Lisboa é formada em administração e é especialista em gestão de unidades básicas de saúde. Está atualmente como secretária de Saúde de Vitória e foi responsável por comandar o plano municipal de enfrentamento à pandemia na Capital.

Em Vila Velha, afirma que a prioridade vai ser reestruturar as unidades de saúde para o combate à Covid-19 e que, a partir do dia 1 de janeiro, começará a elaborar um plano para facilitar a vacinação no município.

"A previsão é que a gente tenha a vacina em junho, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Então, até lá, vamos pensar em todas as estratégias para vacinar as pessoas, organizar as unidades, sem filas, com horário de agendamento e garantindo que as pessoas possam ser vacinadas", afirmou.

Ela também afirmou que 110 profissionais de saúde vão ser contratados para recompor a equipe de estratégia de saúde da família, conforme prometido pelo prefeito eleito durante a campanha eleitoral. "São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que vão estar trabalhando regionalmente para atender a população."

O futuro secretários de Arnaldinho: Rodrigo Magnago, na pasta de Administração, Letícia Goldner, na Assistência Social, e Cátia Lisboa na Secretaria de Saúde Crédito: Thiago Machado

EDUCAÇÃO

Fabiana Kauark é pedagoga, mestre e doutora em Educação e tem especialidade na área de Psicopedagogia Institucional. Atualmente, é professora do Instituto Federal do Espírito Santo.

À frente da pasta de Educação, pretende dialogar com professores, e fazer deles os protagonistas da gestão. A futura secretária diz que não há previsão para que as aulas voltem antes de uma vacina e que o ensino continua remoto no município.

"Os nossos professores foram preparados para ensinar de forma presencial, foram pegos de surpresa nesta pandemia. Temos que ajustar muitas coisas no ensino, temos planos de estabelecer uma parceria com a TV Escola, de permitir que os professores se preparem para esta nova etapa. Depois disso, junto com a Secretaria de Tecnologia, vamos planejar o ensino híbrido", afirma.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Everaldo Colodetti é formado em Administração e atua no Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (Bandes), atualmente como diretor de Crédito e Fomento. Após 36 anos, vai deixar o Bandes para assumir a secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Entre as prioridades de Colodetti estão proporcionar condições para atrair empresários em Vila Velha e fortalecer o Procon, tornando um órgão "mais pedagógico e menos punitivo".

"O empresário não quer favor, mas respostas assertivas. Ele vai ter tapete vermelho em Vila Velha, com regras claras e assistência jurídica", afirmou.

Equipe do secretariado de Arnaldinho Borgo em Vila Velha Crédito: Thiago Machado

ADMINISTRAÇÃO

Rodrigo Magnago é formado em Direito e já foi secretário de Administração de Vila Velha. Atualmente, comanda a Secretaria de Administração de Cariacica.

"Vamos trabalhar muito para deixar essa máquina afiada, ajustada, para atender nossa população. Não trabalhamos sozinhos, vamos trabalhar juntos", afirmou.

CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO

Paulo Renato Fonseca Júnior é formado em Administração. Foi secretário de Turismo, Emprego e Renda em Vitória durante o primeiro ano de governo de Luciano Rezende, em Vitória. Foi também secretário de Turismo do Estado do Espírito Santo na última gestão Hartung.

Vai estar à frente de uma secretaria ampla, que abarca Turismo, Esporte e Cultura. Sob o comando de Paulo Renato, o objetivo é fomentar a cultura canela-verde e, junto ao turismo, atrair investimentos para a cidade.

"Nada entrega tanto para trazer recurso para a cidade quanto cultura, turismo e lazer. Vamos buscar projetos inovadores e produtos turísticos, valorizando o potencial de Vila Velha", afirmou.

ASSISTÊNCIA SOCIAL