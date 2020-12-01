Quem é Arnaldinho Borgo, prefeito eleito em Vila Velha

O vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi eleito prefeito de Vila Velha no segundo turno Crédito: Fernando Madeira

Arnaldinho é morador de Praia das Gaivotas, é casado e tem dois filhos. Chegou a iniciar carreira militar, sendo tenente do Exército Brasileiro, mas se formou em Administração.

O prefeito eleito começou a trajetória política dele filiado ao PMN. Elegeu-se vereador em 2012 e foi reeleito quatro anos depois, na época pelo MDB, partido do qual fazia parte até o início deste ano. Em 2016, ostentou 5.392 votos, marca que o tornou o vereador mais votado da história do município canela-verde.

Entre seus dois mandatos, foi secretário de Assistência Social de Vila Velha, na gestão de Rodney Miranda. Ficou no cargo por um ano, de 2014 a 2015. Nas eleições de 2018, concorreu para deputado estadual, mas não teve êxito.

Filho do ex-vereador Arnaldo Borgo, Arnaldinho não era um nome desconhecido nas urnas. Esta, contudo, foi a primeira eleição para o Executivo municipal que disputou. Para se viabilizar na corrida, deixou o MDB, que tinha a pré-candidatura do deputado estadual Doutor Hércules, e filiou-se ao Podemos, hoje comandado no Estado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel.

A candidatura de Arnaldinho teve endosso do diretório nacional, estadual e municipal do Podemos. Após eleito, recebeu a ligação do senador Álvaro Dias (Podemos), parabenizando-o pela vitória.

Arnaldinho disputou as eleições com uma coligação pequena, com três partidos: Podemos, Solidariedade e PTC. Fez uma campanha sem grandes alianças e repetiu, à exaustão, que não tem padrinhos políticos.

O prefeito eleito centrou sua campanha no discurso de renovação. Pregou o combate à "velha política", fazendo referência a políticos tradicionais, entre eles o atual prefeito, Max Filho. O tucano foi o principal alvo das críticas de Arnaldinho, que reforçou no pleito a postura assumida durante seus dois mandatos como vereador na Câmara Municipal: de oposição.

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A transição dos governos ainda é uma incógnita, já que Max e Arnaldinho rivalizaram um duelo duro durante a corrida eleitoral. Eles ainda não fizeram contato.

O prefeito eleito vai liderar a equipe de transição, que contará com seu vice, Victor Linhalis (Solidariedade), e o prefeito de Viana, Gilson Daniel. Já o atual prefeito disse que está aberto ao diálogo, mas não vê necessidade de uma interação direta com Arnaldinho. "Todas as informações estão no portal da transparência, mas fornecerei as informações solicitadas", afirmou Max nesta segunda-feira (30).