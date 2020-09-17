Neucimar confirma candidatura a prefeito e Chiabai é lançado vice

Doutor Hércules retirou a pré-candidatura e Neucimar confirmou que é candidato a prefeito, apresentando Chiabai como vice Crédito: Leonardo Quarto/Divulgação

O colunista Vitor Vogas já havia adiantado a informação , que foi confirmada em anúncio oficial na sede do PSD em Vila Velha. A decisão tem o apoio de Hércules, que tinha preferência para encabeçar a aliança e chegou a afirmar que levaria a candidatura a prefeito até o fim.

No entanto, ele optou por retirar o nome da disputa pelo Executivo municipal. Esta é a terceira vez que o parlamentar abre mão de ser candidato a prefeito na cidade. A única vez em que concorreu foi em 2008, quando foi derrotado nas urnas por Neucimar, hoje seu aliado. Hércules vai continuar exercendo o mandato como deputado estadual.

"Eu recebi vários apelos de várias entidades de saúde, assistência social, filantrópicas, pedindo para eu ficar na Assembleia para que elas não ficassem sem um representante", declarou Hércules.

" Por isso, e com esse compromisso de Neucimar, de abraçar todas essas bandeiras que eu defendo, eu decidi ficar na Assembleia e retiro a minha candidatura para apoiar Neucimar" Doutor Hércules (MDB) - Deputado estadual

Para compor a chapa, o parlamentar apresentou o vereador Ricardo Chiabai (Cidadania) como vice de Neucimar. A indicação havia sido acordada entre os pré-candidatos da aliança. Quem não fosse o cabeça, poderia ocupar a vaga de vice ou lançar um nome.

"A chegada do Chiabai vai permitir termos um nome para cuidar do desenvolvimento urbano da cidade, que é extremamente importante. Já temos um médico para nos orientar a cuidar da saúde das pessoas e, com a nossa experiência, vamos transformar Vila Velha em uma cidade empreendedora e retomar o desenvolvimento econômico da cidade", afirmou Neucimar.

Em seu discurso, Neucimar disse que pretende fazer mais com menos, sem precisar recorrer a empréstimos, alfinetando a gestão atual. Em janeiro deste ano, o prefeito Max Filho (PSDB) fez a primeira contratação de operação de crédito de Vila Velha com um órgão internacional.

"Vamos retomar o desenvolvimento explorando o que a gente tem, sem precisar fazer empréstimos nacionais ou internacionais e endividar a cidade" Neucimar Fraga (PSD) - Candidato a prefeito

Neucimar foi prefeito por um mandato, de 2009 a 2012. Perdeu naquele ano para Rodney Miranda (então filiado ao DEM), no segundo turno.

CHIABAI LARGA ARNALDINHO PARA COMPOR CHAPA COM NEUCIMAR

Uma das surpresas do anúncio da candidatura de Neucimar foi, sem dúvidas, o lançamento de Ricardo Chiabai como vice. Até a última semana, o vereador era o candidato mais cotado para compor a chapa de Arnaldinho Borgo (Podemos). Na convenção que confirmou Arnaldinho candidato a prefeito, ele se colocou à disposição.

O candidato do Podemos afirmou que a aliança era possível e que Chiabai poderia sim compor a chapa em Vila Velha, ao lado dele.

Os sinais que essa aliança poderia estar enfraquecendo apareceram durante a convenção do PSD, na última terça-feira (15). Chiabai não só retribuiu a visita de Neucimar ao encontro do Cidadania, como subiu ao palco e deixou claras suas intenções de caminhar ao lado do prefeito. "Há uma grande possibilidade de caminharmos juntos. Estamos construindo isso", declarou o vereador.

Na convenção do PSD, o vereador Ricardo Chiabai (Cidadania), o pré-candidato Neucimar Fraga (PSD) e Doutor Hércules (MDB) Crédito: Assessoria de Imprensa

Como não havia definição de quem encabeçaria a aliança entre Neucimar e Hércules, a decisão a respeito do vice permanecia um mistério, assim como parceria entre Chiabai e o candidato do PSD. Essa aliança, contudo, foi selada nesta quinta-feira.

"Eu vejo em Neucimar vontade de fazer diferente para a cidade, de desenvolvê-la. A gente já trabalhou junto, fui secretário de duas pastas diferentes durante o mandato dele, temos uma sintonia. Conhecer a forma de trabalho de Neucimar como administrador me faz acreditar que essa aliança vai dar muito certo", declarou Chiabai.

A aliança do Cidadania e PSD contou com a ajuda do candidato a prefeito de Vitória, o deputado estadual Fabrício Gandini. Ele é presidente estadual do Cidadania e, segundo Neucimar, participou das negociações, facilitando o apoio.

OS ALIADOS DE NEUCIMAR

Com a chegada do Cidadania, Neucimar tem ao seu lado cinco partidos: MDB, PDT, Patriota, Cidadania e o próprio partido, o PSD. O deputado estadual Rafael Favatto, que era pré-candidato pelo Patriota, retirou a candidatura para apoiar Doutor Hércules e vai manter o apoio a Neucimar Fraga.

SEM CHIABAI, ARNALDINHO ANUNCIA VICE NESTA SEXTA-FEIRA

Com a debandada de Chiabai para o lado de Neucimar, o candidato a prefeito Arnaldinho Borgo fica agora com duas opções a vice: o presidente municipal do Solidariedade, Victor Linhalis, e o presidente estadual do PTC Adriano Rocha.