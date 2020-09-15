Vila Velha: PTB rompe com o PSDB de Max Filho e Cidadania confirma Chiabai

O vereador Ricardo Chiabai (Cidadania) foi confirmado, na noite desta segunda-feira (14), como candidato à Prefeitura Vila Velha. O anúncio foi feito durante convenção realizada pelo partido. Apesar da confirmação, as coisas podem mudar. Chiabai é cotado como vice do também vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato a prefeito da cidade canela-verde.
A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral para confirmação e registro de candidatos em ata. No entanto, a homologação de uma candidatura durante o evento não impede que ela seja retirada posteriormente. Chiabai, inclusive, não descarta essa possibilidade. Na última semana, o vereador participou da convenção do Podemos e subiu ao palco para declarar apoio a Arnaldinho Borgo. Desta vez, Arnaldinho é que marcou presença na convenção do Cidadania.
"Até o dia 26 de setembro vamos conversar. Estamos abertos a alianças com outros partidos, inclusive com o Podemos, mas deixamos claro que o Cidadania não abre mão do protagonismo para eleger um prefeito na cidade. Por enquanto, minha candidatura está mantida"
O encontro do Cidadania aconteceu na Câmara de Vila Velha, de forma presencial. A chapa, com cerca de 10 vereadores, foi apresentada. Além de Arnaldinho Borgo, o presidente municipal do Podemos, Bruno Lorenzutti, também esteve presente na convenção.
O PSD, partido que tem Neucimar Fraga como pré-candidato a prefeito, enviou o presidente do diretório em Vila Velha, Lucas Ribeiro, para o encontro. O diálogo também tem sido feito com a legenda de Neucimar.
"A proposta é ir em busca de um projeto com uma gestão moderna, a gente precisa avançar em Vila Velha e parar de criar dificuldades para as pessoas investirem na cidade. Tem um potencial enorme que precisa ser explorado, afirmou.
PTB DESISTE DE LANÇAR CANDIDATO A PREFEITO
Acatando a orientação do PTB nacional, que proibiu os diretórios municipais a fazerem alianças com algumas legendas, entre elas o PSDB, o partido em Vila Velha decidiu não lançar um candidato a prefeito no pleito deste ano. A decisão foi anunciada durante convenção, na noite desta segunda-feira (14). O apoio já estava fechado com o atual prefeito, Max Filho (PSDB), mas foi retirado.
Com a mudança, o PTB lançou apenas a chapa com 26 vereadores. Os candidatos, no entanto, estão livres para apoiar qualquer candidatura majoritária na cidade, segundo o presidente municipal da legenda, Matheus Magalhães.
"A Executiva municipal decidiu adotar essa postura de neutralidade e deixar os vereadores livres para caminharem com o candidato que quiserem. Achamos que era a melhor forma de atender à orientação da presidência nacional. O problema não é com o Max, mas com o PSDB. O vereador que quiser apoiá-lo pode fazer isso, assim como qualquer outro pré-candidato", afirmou Magalhães.
O subtenente Assis, que é candidato a prefeito em Cariacica, esteve presente na convenção. O evento foi restrito ao partido.
PROS VAI COM HUDSON E PDT COM NEUCIMAR
Dois partidos que não têm candidatura própria firmaram apoio a candidatos de outras siglas durante convenções. Enquanto o PROS selou a aliança com o deputado Hudson Leal (Republicanos), que teve o nome homologado pela legenda na última semana, o PDT decidiu caminhar ao lado do ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) e do deputado estadual Doutor Hércules (MDB). Os dois terão as candidaturas lançadas pelos respectivos partidos nesta terça-feira (15) e já firmaram aliança com objetivo de compor uma chapa.
A convenção do PROS aconteceu na noite de segunda-feira. O partido pretende indicar um vice para compor chapa com Hudson Leal, que participou do evento.
"Acreditamos que ele [Hudson Leal] representa a melhor proposta para cidade e vamos caminhar juntos. Vamos, futuramente, indicar um vice para compor a chapa. Acreditamos que o PROS tem condições de apresentar um nome forte", declarou Marcos Souza, presidente municipal do partido.
Já a convenção do PDT foi realizada na tarde de domingo (13). O partido também tem a expectativa, caso Hércules ou Neucimar desista de compor a chapa majoritária na cidade, de indicar um vice. Os dois pré-candidatos participaram da convenção.
Chapas completas, com 26 vereadores, foram apresentadas tanto pelo PROS quanto pelo PDT.