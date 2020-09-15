Vila Velha: PTB rompe com o PSDB de Max Filho e Cidadania confirma Chiabai

Convenção do Cidadania confirmou Chiabai como candidato a prefeito em Vila Velha, mas ele pode ser vice de Arnaldinho Borgo (Podemos) Crédito: Assessoria de Imprensa

O vereador Ricardo Chiabai (Cidadania) foi confirmado, na noite desta segunda-feira (14), como candidato à Prefeitura Vila Velha . O anúncio foi feito durante convenção realizada pelo partido. Apesar da confirmação, as coisas podem mudar. Chiabai é cotado como vice do também vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato a prefeito da cidade canela-verde.

"Até o dia 26 de setembro vamos conversar. Estamos abertos a alianças com outros partidos, inclusive com o Podemos, mas deixamos claro que o Cidadania não abre mão do protagonismo para eleger um prefeito na cidade. Por enquanto, minha candidatura está mantida" Ricardo Chiabai (Cidadania) - Candidato a prefeito

O encontro do Cidadania aconteceu na Câmara de Vila Velha, de forma presencial. A chapa, com cerca de 10 vereadores, foi apresentada. Além de Arnaldinho Borgo, o presidente municipal do Podemos, Bruno Lorenzutti, também esteve presente na convenção.

O PSD, partido que tem Neucimar Fraga como pré-candidato a prefeito, enviou o presidente do diretório em Vila Velha, Lucas Ribeiro, para o encontro. O diálogo também tem sido feito com a legenda de Neucimar.

"A proposta é ir em busca de um projeto com uma gestão moderna, a gente precisa avançar em Vila Velha e parar de criar dificuldades para as pessoas investirem na cidade. Tem um potencial enorme que precisa ser explorado, afirmou.

PTB DESISTE DE LANÇAR CANDIDATO A PREFEITO

Acatando a orientação do PTB nacional, que proibiu os diretórios municipais a fazerem alianças com algumas legendas, entre elas o PSDB, o partido em Vila Velha decidiu não lançar um candidato a prefeito no pleito deste ano. A decisão foi anunciada durante convenção, na noite desta segunda-feira (14). O apoio já estava fechado com o atual prefeito, Max Filho (PSDB), mas foi retirado.

Com a mudança, o PTB lançou apenas a chapa com 26 vereadores. Os candidatos, no entanto, estão livres para apoiar qualquer candidatura majoritária na cidade, segundo o presidente municipal da legenda, Matheus Magalhães.

"A Executiva municipal decidiu adotar essa postura de neutralidade e deixar os vereadores livres para caminharem com o candidato que quiserem. Achamos que era a melhor forma de atender à orientação da presidência nacional. O problema não é com o Max, mas com o PSDB. O vereador que quiser apoiá-lo pode fazer isso, assim como qualquer outro pré-candidato", afirmou Magalhães.

O subtenente Assis, que é candidato a prefeito em Cariacica, esteve presente na convenção. O evento foi restrito ao partido.

PROS VAI COM HUDSON E PDT COM NEUCIMAR

PROS firmou apoio ao deputado estadual Hudson Leal (Republicanos) Crédito: Assessoria de Imprensa

A convenção do PROS aconteceu na noite de segunda-feira. O partido pretende indicar um vice para compor chapa com Hudson Leal, que participou do evento.

"Acreditamos que ele [Hudson Leal] representa a melhor proposta para cidade e vamos caminhar juntos. Vamos, futuramente, indicar um vice para compor a chapa. Acreditamos que o PROS tem condições de apresentar um nome forte", declarou Marcos Souza, presidente municipal do partido.

Da esquerda para direita: Patrick Oliveira (PDT), Neucimar Fraga (PSD), Anderson Gaúcho (PDT), Doutor Hércules (MDB) e o presidente municipal do PDT, Coronel Nilo. Crédito: Assessoria de Imprensa

Já a convenção do PDT foi realizada na tarde de domingo (13). O partido também tem a expectativa, caso Hércules ou Neucimar desista de compor a chapa majoritária na cidade, de indicar um vice. Os dois pré-candidatos participaram da convenção.