Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

PSL confirma Amarildo Lovato como candidato a prefeito em Vila Velha

Para vice, partido definiu o nome do coronel da PM Carlos Alberto Foresti, o coronel Foresti, formando uma chapa puro-sangue

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 17:55
Amarildo Lovato ao centro, com o deputado Alexandre Quintino (à esquerda) e o vice da chapa, coronel Foresti (à direita)
Amarildo Lovato ao centro, com o deputado Alexandre Quintino (à esquerda) e o vice da chapa, coronel Foresti (à direita) Crédito: Divulgação / PSL Vila Velha
O Partido Social Liberal (PSL) de Vila Velha confirmou, em convenção realizada nesta segunda-feira (7), o empresário Amarildo Lovato como candidato a prefeito do município pela sigla. Como vice, foi escolhido o coronel da Polícia Militar Carlos Alberto Foresti, filiado ao partido durante a convenção, formando uma chapa puro-sangue.
Amarildo Lovato, que é o presidente do partido em Vila Velha, afirmou que o PSL não fará coligações. "A gente vai trabalhar com equipe técnica, por isso não fizemos nenhum tipo de coligação. A gente não está aqui para negociar espaço na prefeitura, mas, sim, para fazer uma gestão técnica", disse.
Também esteve presente na convenção o presidente estadual do PSL, deputado Alexandre Quintino, além de apoiadores e membros do partido.

Veja Também

Wagner Borges confirma pré-candidatura a prefeito de Vila Velha

Morre Marcio Barbosa, lançado como vice-prefeito em chapa de Cachoeiro

O CANDIDATO

Amarildo Lovato tem 57 anos, é administrador e empresário. Mora em Vila Velha há 50 anos, quando a família chegou na região da Glória vinda do município de Castelo. Hoje morador da Praia da Costa, Lovato afirma que o projeto de governo será baseado na geração de emprego na cidade.
"Nosso projeto principal é gerar emprego, cuidar melhor da saúde. Ter uma saúde com mais dignidade. Na questão da segurança pública, a gente está fazendo uma parceria boa com a Polícia Militar, vai procurar a Guarda Municipal de Vila Velha, com a Polícia Civil, para a gente ter mais segurança na cidade. E, na educação, vamos buscar pessoas que sabem fazer gestão na área, destacou.
Na convenção, o PSL também anunciou os candidatos para o cargo de vereador na cidade. Serão 26 postulantes a uma vaga no Legislativo, sendo 18 homens e oito mulheres. "Nossa intenção é emplacar dois ou três vereadores, mas vamos trabalhar pois queremos muito mais", finalizou.

Veja Também

MDB confirma Ivan Bastos como candidato a prefeito em Cariacica

Podemos lança Wanderson Bueno na disputa pela Prefeitura de Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados