O tenente-coronel Wagner Borges (em pé) no evento em que anunciou a pré-candidatura a prefeito de Vila Velha Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Wagner Borges confirma pré-candidatura a prefeito de Vila Velha

"Anunciei a pré-candidatura após andar por todos os bairros da cidade conversando com as pessoas, entendendo as dificuldades e angústias que as pessoas vem vivendo. E isso fez com que a gente pudesse tomar essa decisão. Me reuni ontem (domingo) com a minha família, na presença de Deus também, e a gente resolveu vir pré-candidato. Uma decisão em família, em conjunto", disse.

Apesar de confirmar ser pré-candidato a prefeitura de Vila Velha, Borges ainda não definiu por qual sigla disputará a cadeira de prefeito na cidade. No entanto, pretendentes não faltam. Em conversa com a reportagem, o militar citou pelo menos cinco partidos que estiveram representados no evento desta segunda-feira.

"Começo a conversar com partidos a partir de hoje. Estiveram no evento representantes do PL, do Magno Malta, que não pode estar presente; do Avante; do PTB; do PMB e do PMN. Estiveram lá e ofereceram o partido para que eu pudesse disputar eventualmente a candidatura por eles. Todos eles disseram que estariam me apoiando independentemente do partido político que eu viesse a escolher", afirmou.

Entre os principais pontos do projeto de governo destacados pelo pré-candidato está a criação de uma secretaria exclusiva para o atendimento a mulher, criança e adolescente; e também uma pasta voltada para a prevenção de desastres na cidade.

"Tem muita mulher e criança sendo vítimas de abuso físico e emocional. Elas precisam de um suporte, mas não só médico e hospitalar, mas um suporte de preparação para integrar as mulheres no mercado de trabalho, das crianças desenvolverem um esporte que vise tirá-las do tráfico. A outra secretaria é a de gerenciamento de riscos e desastres. Andando por Vila Velha, percebemos várias localidades com riscos de casas caírem, locais de grande concentração de alagamentos. Essas famílias precisam de uma atenção especial", destacou.