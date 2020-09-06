Podemos lança Wanderson Bueno na disputa pela Prefeitura de Viana

Convenção do Podemos confirmou a candidatura de Wanderson Bueno em Viana Crédito: Divulgação / Podemos

O ex-secretário municipal de Governo Wanderson Bueno (Podemos) foi confirmado como candidato do partido a prefeito de Viana , neste domingo (6), durante convenção municipal da sigla. Bueno tem o apoio do atual prefeito, Gilson Daniel (Podemos), e promete, se eleito, fazer um governo de sucessão.

Além do apoio de Gilson Daniel, Bueno tem ainda apoio do governador Renato Casagrande (PSB), uma vez que o PSB decidiu se coligar ao Podemos para apoiar a candidatura em Viana. A chapa tem Fabio Dias (PSB) como vice

"Para mim é uma oportunidade de continuar ajudando a minha cidade. Estive por mais de sete anos ao lado do prefeito Gilson Daniel, fui secretário de saúde e assistência social, superintendente de Governo e secretário de Governo. Estive durante todo esse tempo produzindo o planejamento da cidade, planejando a cidade para os próximos 20 anos. É um projeto de continuidade. Viana vive seu melhor momento, a cidade que mais cresceu na Grande Vitória nos últimos anos", afirmou o candidato.

Wanderson Bueno prometeu investimentos em saúde e educação, além de buscar solução para problemas antigos do município, como os constantes prejuízos enfrentados em épocas de chuva.

"Vamos seguir investindo fortemente na saúde, na educação e cuidando das pessoas mais pobres da nossa cidade. Vamos fortalecer a segurança, com atenção especial para a Guarda Municipal, que foi inaugurada recentemente. E temos questões que precisam ser resolvidas, como o grande número de pessoas que moram em áreas de risco. Temos um plano para isso", afirmou o político.