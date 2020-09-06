Morre Terezinha Pimentel, ex-prefeita de Viana

A ex-prefeita de Viana Terezinha Pimentel (à esquerda) e a filha Cristina Pimentel (à direita)

Naquele mesmo ano, ela participou das discussões para a criação da Região Metropolitana da Grande Vitória. Na época, lutava para que o município de Viana fosse reconhecido perante a Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.