Morre Terezinha Pimentel, ex-prefeita de Viana

Morreu neste domingo (6) Maria Terezinha Mendes Pimentel, ex-prefeita de Viana, município da Região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Mais conhecida como Terezinha Pimentel, ficou à frente do executivo municipal de 1989 a 1992.
Foi na gestão dela que, em 30 de setembro de 1991, foi criado pela Lei nº 1.136/91 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Viana. Nesta época, o órgão chamava-se IPASV e atendia os funcionários ativos do quadro efetivo e os segurados aposentados e pensionistas.
Naquele mesmo ano, ela participou das discussões para a criação da Região Metropolitana da Grande Vitória. Na época, lutava para que o município de Viana fosse reconhecido perante a Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Terezinha lutava há anos contra um câncer. A causa da morte não foi informada. O enterro foi realizado neste domingo (6), às 15h30, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.