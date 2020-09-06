Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Terezinha Pimentel, ex-prefeita de Viana

Ela ficou à frente do Executivo municipal de 1989 a 1992. Em sua gestão foi criado o Instituto de Previdência dos servidores municipais

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 15:47
A ex-prefeita de Viana Terezinha Pimentel (à esquerda) e a filha Cristina Pimentel (à direita) Crédito: Reprodução
Morreu neste domingo (6) Maria Terezinha Mendes Pimentel, ex-prefeita de Viana, município da Região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Mais conhecida como Terezinha Pimentel, ficou à frente do executivo municipal de 1989 a 1992. 
Foi na gestão dela que, em 30 de setembro de 1991, foi criado pela Lei nº 1.136/91 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Viana. Nesta época, o órgão chamava-se IPASV e atendia os funcionários ativos do quadro efetivo e os segurados  aposentados e pensionistas.
Terezinha Pimentel ex-prefeita de Viana, em entrevista à A Gazeta, em 1991
Terezinha Pimentel ex-prefeita de Viana, em entrevista à A Gazeta, em 1991 Crédito: Arquivo/A Gazeta
Naquele mesmo ano, ela participou das discussões para a criação da Região Metropolitana da Grande Vitória. Na época, lutava para que o município de Viana fosse reconhecido perante a Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Terezinha Pimentel ex-prefeita de Viana, em entrevista à A Gazeta, em 1991
Terezinha Pimentel ex-prefeita de Viana, em entrevista à A Gazeta, em 1991 Crédito: Arquivo/A Gazeta
Terezinha lutava há anos contra um câncer. A causa da morte não foi informada. O enterro foi realizado neste domingo (6), às 15h30, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vereador de Irupi, no ES, morre vítima da Covid-19

Missa de 7° dia de Maria da Penha Tamara Ribeiro

Aos 70 anos, médico de São Mateus morre vítima do coronavírus

Morre o poeta capixaba Sérgio Blank aos 56 anos

Prefeito de Água Doce do Norte morre vítima da Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados