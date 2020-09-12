Hudson Leal será candidato em Vila Velha pelo Republicanos

Hudson Leal, deputado estadual pelo Republicanos, é candidato a prefeito em Vila Velha Crédito: Lissa de Paula /Ales

Em uma convenção discreta e fechada ao partido, o Republicanos confirmou neste sábado (12) a candidatura do deputado estadual Hudson Leal à Prefeitura de Vila Velha. Durante o encontro também foi apresentada a chapa com 26 vereadores: 17 homens e nove mulheres.

A reunião quase "secreta" contou com a presença apenas do parlamentar e dos candidatos a vereador pela legenda. Nem mesmo o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, participou do evento, realizado na sede do partido, em Interlagos.

O encontro é uma exigência da Justiça Eleitoral para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além da convenção presencial, estão autorizados encontros em modalidade virtual.

Enquanto o Republicanos define quem ocupará a vaga de vice na chapa de Hudson, a ata da convenção ficará em aberto, ou seja, está sujeita a mudanças. O posto deve ser preenchido por indicação de um dos partidos com o qual Hudson Leal pretende firmar alianças. Um deles é o PROS, cujo presidente municipal da legenda, Marquinhos Souza, já confirmou apoio ao candidato. O parlamentar, contudo, faz mistério sobre os possíveis nomes a compor a chapa.

"Temos alianças praticamente seladas com pelo menos três partidos que vão indicar nomes para vice. Por enquanto, eu prefiro ficar quieto, sou muito desconfiado. Só vamos apresentar algo definitivo no último dia para registro de candidaturas" Hudson Leal (Republicanos) - Deputado estadual e candidato a prefeito de Vila Velha

Este ano, o prazo final para pedido de registro de candidatos na Justiça Eleitoral é no dia 26 de setembro.

Hudson Leal é médico anestesista e deputado estadual, exercendo o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Nas eleições deste ano, ele é uma das apostas do Republicanos, partido ascendente no cenário político capixaba e com projeto ambicioso de expansão no Estado. O parlamentar é também um dos principais críticos da administração do atual prefeito Max Filho (PSDB).