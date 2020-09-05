'Vão ter que esperar até o dia 26', diz Meneguelli sobre adversários

Sérgio Meneguelli (Republicanos) disse que já tomou a decisão sobre candidatura este ano Crédito: João Henrique Castro

26 de setembro. A decisão que, segundo o prefeito, já está tomada, não vai ser anunciada tão cedo. "Não estou indeciso. Se eu vou ou não ser candidato, eu já sei. Mas não é hora de dar essa resposta", afirmou. O destino do atual prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), nas eleições municipais de novembro vai continuar um mistério para a população até o prazo final para pedido de registro de candidatos na Justiça Eleitoral, no dia. A decisão que, segundo o prefeito, já está tomada, não vai ser anunciada tão cedo. "Não estou indeciso. Se eu vou ou não ser candidato, eu já sei. Mas não é hora de dar essa resposta", afirmou.

"Eles [adversários] vão ter que esperar até o dia 26", alfinetou.

Os três lançaram pré-candidatos no município, mas não negam que têm se movimentado em torno de um candidato forte , que poderia enfrentar Meneguelli nas urnas. O "nome forte", no entanto, também não foi definido.

Há quem avalie que a união das forças de oposição pode pressionar o atual prefeito a não disputar a reeleição e que, depois, as siglas romperiam a aliança para lançar seus próprios candidatos. Mas Meneguelli descarta qualquer impacto na candidatura dele.

"De forma alguma isso me amedronta. Acho imaturo e incoerente falarem isso. Tentaram se juntar na última eleição e isso não me impediu de ser candidato" Sérgio Meneguelli (Republicanos) - Prefeito de Colatina

Sem citar nomes, o prefeito afirma, inclusive, que foi procurado por algumas lideranças em busca de alianças. "Três dos cinco principais pré-candidatos a prefeito de Colatina já me procuraram pra conversar, dizendo que queriam caminhar do meu lado. Que poderiam abrir mão das candidaturas para serem meu vice", conta.

"Não é que eu não seja bom de articulações como alguns falam, eu só não gosto de fazer alianças com quem vem com comboio atrás" Sérgio Meneguelli (Republicanos) - Prefeito de Colatina

SER OU NÃO SER CANDIDATO

Algumas razões podem ter ajudado o prefeito a decidir sobre uma eventual reeleição, entre elas, quem pretende disputar o pleito esse ano."Eu pedi muita sabedoria a Deus para tomar essa decisão, vendo quem quer assumir a Prefeitura de Colatina. Eu tenho que pensar no projeto político da cidade, que precisa ser maior que o meu projeto pessoal", afirmou.

Por enquanto, ele não entrega se estará à frente desse projeto político no município. "Não vou dizer agora por uma questão democrática. Não se pode parar em torno de um nome, é preciso mostrar propostas pra governar uma cidade. Mas adianto que estou dormindo tranquilo, convicto que tomei a decisão certa", reforçou.

Independentemente do nome de Meneguelli, dirigentes do Republicanos afirmam que o partido terá um candidato a prefeito em Colatina. Uma candidatura será apresentada durante convenção da sigla, marcada para o dia 13 de setembro. "Hoje, o Republicanos não tem dificuldade de lançar candidato em Colatina. O nosso vice já está definido e vamos ter um candidato a prefeito. Já falei com o partido pra ter um plano B, comigo candidato ou não", declarou o prefeito.

Meneguelli não descarta que o nome dele não seja o apresentado pelo partido no dia da convenção e que ele venha a substituir essa candidatura posteriormente, até o registro na Justiça Eleitoral. O contrário também pode acontecer. "O prazo para eu anunciar minha decisão é até o dia 26 de setembro. Eu posso ser lançado na convenção e desistir, ou lançarem outro candidato e eu substituí-lo. Isso tudo é democrático. O que não pode é fazer com que alguém que não quer ser candidato seja", afirmou.

A substituição de uma candidatura por outra é permitida pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, é preciso que o candidato desista e o partido possua um representante que queira assumir. Como o nome não havia sido aprovado anteriormente em convenção, é realizada uma reunião com o partido e coligações (para aqueles que possuem) para confirmar o novo candidato e oficializar por meio de ata.