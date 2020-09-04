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Convenção do Novo

Candidato em Vila Velha, Dalton Morais diz que vem de 'partido das pessoas comuns'

Professor de Direito foi confirmado pelo partido Novo como candidato a prefeito. A economista Aline D'ávila foi apresentada como vice da chapa. A convenção ocorreu de forma virtual

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 10:02
Dalton Morais e Aline D'ávila foram confirmados candidatos a prefeito e vice na cidade
Convenção do Novo em Vila Velha aconteceu em formato virtual. Dalton Morais estava de camisa branca Crédito: Reprodução
Com discurso de renovação, o Novo oficializou nesta quarta-feira (2) a candidatura do professor Dalton Morais a prefeito de Vila Velha. O anúncio ocorreu durante uma convenção virtual, restrita a filiados. A economista Aline D'ávila foi apresentada como vice da chapa.
Dalton é procurador da Advocacia-Geral da União, mestre e professor de Direito. Já Aline é economista, mestre em Políticas Públicas e atuou na coordenação de pesquisas sobre violência e educação no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Ambos foram escolhidos pelo partido por meio de processo seletivo. 
"Todos estão aqui por meio de processo seletivo. Somos o partido das pessoas comuns que querem servir temporariamente Vila Velha e depois voltar para suas profissões", disse Dalton.
Essa é a primeira vez que o Novo participa de uma eleição no município, o que foi considerado por Dalton como "um dia histórico para o partido em Vila Velha".  Em seu discurso, ele elogiou a escolha da companheira de chapa Aline D'ávila. "Sua sensibilidade, capacidade técnica e resiliência me impulsionam", disse.
O candidato a prefeito afirmou que tem compromisso em mudar "a desigualdade que marca a população e a desconfiança da pessoas com a classe política". 
"Rejeitamos o patrimonialismo, que confunde o público com o privado. E não produziremos populismos, muito menos distribuiremos cargos e privilégios na administração pública municipal"
Dalton Morais - Candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo
convenção virtual
Dalton Morais foi confirmado candidato a prefeito de Vila Velha pelo Novo em convenção virtual Crédito: Reprodução
Ele também fez críticas à administração atual que, segundo ele, mostrou que "o atraso ficou ainda mais latente" durante a pandemia do novo coronavírus.
O prefeito Max Filho (PSDB) ainda não disse se vai concorrer à reeleição, mas já falou que não descarta a possibilidade para evitar "retrocesso". Ele também sinalizou que gostaria do apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

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Lançada como vice-prefeita na chapa, Aline se declarou honrada em participar da disputa. "Pensava em ser vereadora, mas fui convidada a compor a chapa para ser vice, o que me orgulhou muito", afirmou. 
Ela defendeu a necessidade de uma política inovadora no município, da qual se colocou como parte. "Nós tivemos um crescimento imobiliário nos últimos 20 anos em Vila Velha, mas não se pensou em todas as pessoas que vivem aqui, não se promoveu espaços de convivência. A cidade se tornou um meio árido, com incapacidade de gerar crescimento econômico."

CONVENÇÃO VIRTUAL

A votação para definir a chapa que vai para a disputa majoritária, que terá Dalton para prefeito e Aline para vice, foi aprovada por aclamação pelos filiados. O encontro é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. 
Durante a sessão, o partido também lançou a chapa de vereadores, composta por sete integrantes: quatro homens e três mulheres. 
Devido aos protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19, o partido optou pela modalidade virtual de convenção, neste ano autorizada pela Justiça Eleitoral. Cerca de 30 pessoas participaram da reunião,  entre elas o presidente estadual do Novo, Orlando Resende, e o presidente do diretório municipal em Vila Velha, Emanuel Romualdo.

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