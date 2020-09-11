Vila Velha: PTC fecha com Arnaldinho e três pré-candidatos 'visitam' DEM

PTC indicou Adriano Rocha a vice de Arnaldinho Borgo. Já a convenção do DEM contou com a presença de pré-candidatos de outros partidos, entre eles o prefeito Max Filho (PSDB) Crédito: Tiago Machado/Assessoria de Imprensa do DEM

Os partidos PTC e DEM apresentaram, durante convenções realizadas na noite desta quinta-feira (10), os nomes dos vereadores que vão disputar as eleições municipais em Vila Velha . Além da composição das chapas, o PTC também indicou um vice para o candidato a prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) , oficializando a aliança.

A convenção do PTC foi realizada de forma presencial em um cerimonial no Ibes. O nome do presidente estadual do partido, Adriano Rocha, foi indicado pela legenda para formar a chapa com o Podemos. Adriano tem 48 anos, é contador, administrador de empresas e tem experiência como articulador político. Ele já foi presidente estadual do PSL.

O nome dele foi aprovado pelos filiados durante o encontro, que contou com a presença de 100 pessoas, segundo o partido. Na ocasião, o PTC também lançou chapa completa com 26 vereadores, sendo 18 homens e oito mulheres.

"Viemos para somar, com o objetivo de fazer Arnaldinho prefeito. Independentemente de quem for o escolhido, nossa aliança já está firmada. Vemos a possibilidade de fortalecer a chapa, mas não temos dificuldade de abrir mão, desde que o projeto esteja solidificado" Adriano Rocha - Presidente estadual do PTC e indicado a vice de Arnaldinho Borgo

"Fiquei muito feliz com a indicação do Adriano a vice. Temos grandes nomes para compor a chapa, de pessoas que acreditam no nosso projeto de mudança. Vamos decidir, em conjunto, o melhor nome", disse Arnaldinho.

A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além do encontro presencial, estão autorizados eventos em modalidade virtual

CONVENÇÃO DO DEM TEVE PRESENÇA DE TRÊS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

Com uma convenção repleta de pré-candidatos a prefeito de Vila Velha, o DEM anunciou a chapa de 26 vereadores, sendo 18 homens e oito mulheres. Não foi apresentada nenhuma candidatura majoritária (a prefeito ou para formar chapa como vice) pelo partido.

O encontro aconteceu de forma presencial, na Câmara de Vila Velha. O atual prefeito, Max Filho, o deputado estadual Doutor Hércules e o ex-prefeito Neucimar Fraga estiveram presentes na convenção. O DEM tem mantido conversa com os pré-candidatos, que disputam o apoio da legenda na cidade.

"É um partido próximo a nós, com um bom número de vereadores e que tem nos ajudado. Temos um bom entrosamento com o Ivan Carlini [presidente da Câmara de Vila Velha] e estamos conversando", pontuou Max. O prefeito, aliás, não diz, verbalmente, se vai ou não disputar a reeleição, mas se movimenta sinalizando a primeira opção.

Hércules também tem feito parte das negociações e quer caminhar ao lado do partido. "Se não comigo, não vai ser com mais ninguém", brincou. O deputado estadual e o ex-prefeito e pré-candidato Neucimar já firmaram aliança para caminhar juntos em Vila Velha.

Dirigentes e representantes de outras siglas também marcaram presença no encontro, entre eles o vice-prefeito Jorge Carreta (PP), o presidente municipal do PSB em Vila Velha, Harlen da Silva, e o do PSC, Reginaldo Almeida.