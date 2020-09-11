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Alianças para a eleição

Vila Velha: PTC fecha com Arnaldinho e três pré-candidatos 'visitam' DEM

PTC indicou Adriano Rocha, presidente estadual do partido, para compor chapa com Arnaldinho Borgo (Podemos). DEM lançou chapa de vereadores e ainda vai decidir para quem irá o apoio na disputa pela prefeitura

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:15
Convenções partidárias em Vila Velha
PTC indicou Adriano Rocha a vice de Arnaldinho Borgo. Já a convenção do DEM contou com a presença de pré-candidatos de outros partidos, entre eles o prefeito Max Filho (PSDB) Crédito: Tiago Machado/Assessoria de Imprensa do DEM
Os partidos PTC e DEM apresentaram, durante convenções realizadas na noite desta quinta-feira (10), os nomes dos vereadores que vão disputar as eleições municipais em Vila Velha. Além da composição das chapas, o PTC também indicou um vice para o candidato a prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), oficializando a aliança.
Já o DEM contou com a participação de pelo menos três pré-candidatos a prefeito no encontro: o atual prefeito Max Filho (PSDB), o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Doutor Hércules (MDB).
A convenção do PTC foi realizada de forma presencial em um cerimonial no Ibes. O nome do presidente estadual do partido, Adriano Rocha, foi indicado pela legenda para formar a chapa com o Podemos. Adriano tem 48 anos, é contador, administrador de empresas e tem experiência como articulador político. Ele já foi presidente estadual do PSL.
O nome dele foi aprovado pelos filiados durante o encontro, que contou com a presença de  100 pessoas, segundo o partido. Na ocasião, o PTC também lançou chapa completa com 26 vereadores, sendo 18 homens e oito mulheres.

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O advogado Victor Linhalis já tinha sido indicado pelo Solidariedade para compor a chapa como vice de Arnaldinho. Ele, que é presidente municipal do Solidariedade, esteve presente na convenção do PTC, juntamente com Arnaldinho Borgo. A aliança entre os três partidos já foi firmada.
"Viemos para somar, com o objetivo de fazer Arnaldinho prefeito. Independentemente de quem for o escolhido, nossa aliança já está firmada. Vemos a possibilidade de fortalecer a chapa, mas não temos dificuldade de abrir mão, desde que o projeto esteja solidificado"
Adriano Rocha - Presidente estadual do PTC e indicado a vice de Arnaldinho Borgo
Com dois nomes disponíveis até o momento, resta a Arnaldinho Borgo escolher quem ocupará o lugar de vice. A candidatura dele foi oficializada pelo Podemos na noite da última quarta-feira (9). 
"Fiquei muito feliz com a indicação do Adriano a vice. Temos grandes nomes para compor a chapa, de pessoas que acreditam no nosso projeto de mudança. Vamos decidir, em conjunto, o melhor nome", disse Arnaldinho. 

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A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além do encontro presencial, estão autorizados eventos em modalidade virtual.

CONVENÇÃO DO DEM TEVE PRESENÇA DE TRÊS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

Com uma convenção repleta de pré-candidatos a prefeito de Vila Velha, o DEM anunciou a chapa de 26 vereadores, sendo 18 homens e oito mulheres. Não foi apresentada nenhuma candidatura majoritária (a prefeito ou para formar chapa como vice) pelo partido.
O encontro aconteceu de forma presencial, na Câmara de Vila Velha. O atual prefeito, Max Filho, o deputado estadual Doutor Hércules e o ex-prefeito Neucimar Fraga estiveram presentes na convenção. O DEM tem mantido conversa com os pré-candidatos, que disputam o apoio da legenda na cidade. 
"É um partido próximo a nós, com um bom número de vereadores e que tem nos ajudado. Temos um bom entrosamento com o Ivan Carlini [presidente da Câmara de Vila Velha] e estamos conversando", pontuou Max. O prefeito, aliás, não diz, verbalmente, se vai ou não disputar a reeleição, mas se movimenta sinalizando a primeira opção.

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Hércules também tem feito parte das negociações e quer caminhar ao lado do partido. "Se não comigo, não vai ser com mais ninguém", brincou. O deputado estadual e o ex-prefeito e pré-candidato Neucimar já firmaram aliança para caminhar juntos em Vila Velha. 
Dirigentes e representantes de outras siglas também marcaram presença no encontro, entre eles o vice-prefeito Jorge Carreta (PP), o presidente municipal do PSB em Vila Velha, Harlen da Silva, e o do PSC, Reginaldo Almeida. 
"Estamos com diálogo aberto com vários partidos. Decidimos deixar a ata aberta para a candidatura majoritária (de prefeito) e delegar a decisão de coligação à Executiva municipal. Vamos analisar todas as propostas e ver qual a aliança será feita na cidade", declarou o presidente do DEM de Vila Velha, Reginaldo Loureiro.

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