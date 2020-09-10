Com apoio de Chiabai, Podemos confirma Arnaldinho candidato em Vila Velha

No lançamento da candidatura de Arnaldinho Borgo (Podemos) estiveram reunidos dirigentes de outros partidos como Cidadania, PTC e Solidariedade Crédito: Assessoria de Imprensa

O Podemos oficializou na noite desta quarta-feira (9) o nome do vereador Arnaldinho Borgo como candidato a prefeito de Vila Velha. O anúncio, que já era esperado, foi feito durante convenção partidária realizada em modelo drive-in, no estacionamento ao lado da Faculdade Novo Milênio, no bairro Coqueiral de Itaparica.

"Gostaria muito de contribuir para que a gente possa apresentar à cidade de Vila Velha uma alternativa a essa política atrasada, retrógrada", disse Chiabai. Então, irmão, estamos à sua disposição para ajudar nesse processo."

Durante a convenção, o Podemos também anunciou chapa completa de vereadores, com 26 candidatos: 18 homens e oito mulheres. O nome do vice ainda não foi definido, mas pode vir de alguma das legendas que já firmaram apoio ao partido na cidade, como o Solidariedade e o PTC, e até mesmo o Cidadania.

"Até o momento, temos dois candidatos a vice: o Victor Linhalis, que foi apresentado pelo Solidariedade, e outro que deve ser indicado pelo PTC. Mas ainda precisamos debater para ver o que é melhor para o partido. Temos dialogado muito com o Cidadania. O Chiabai pode vir sim a ser uma composição da nossa chapa, caso a aliança seja firmada e haja interesse", disse Arnaldinho.

Tanto Victor Linhalis, do Solidariedade, quanto o presidente estadual do PTC, Adriano Rocha, que deve ser o nome indicado para compor a chapa de Arnaldinho, estiveram na convenção.

Chiabai, apesar de se dizer à disposição do colega parlamentar, não anunciou a retirada da pré-candidatura. A convenção do Cidadania em Vila Velha está marcada para o próximo dia 14. "O Cidadania está à disposição para construção de um projeto alternativo na cidade contra a atual gestão. A possibilidade de aliança com Arnaldinho não está descartada, mas continuo pré-candidato, afirmou Chiabai à reportagem.

Arnaldinho tem 36 anos e está finalizando seu segundo mandato na Câmara de Vila Velha. Nas eleições de 2016, foi o vereador mais votado na história do município, com 5.932 votos válidos. É formado em administração de empresas e também já foi secretário de Assistência Social na administração de Rodney Miranda (DEM).

Na Câmara, destacou-se por ser um dos principais críticos à gestão do prefeito Max Filho (PSDB) . Caso eleito, ele afirma que trará uma administração bem diferente do que já foi feito na cidade.

"Nosso propósito é fazer diferente tudo que o prefeito atual e os outros não fizeram. Uma gestão com tecnologia e inovação para planejar, executar e avaliar as políticas. Fazer política com assertividade, ouvindo o povo de Vila Velha" Arnaldinho Borgo - Candidato a prefeito de Vila Velha

SEM APOIO DE MARCOS DO VAL

Havia interesse do senador Marcos do Val em lançar o tenente-coronel Wagner Borges pelo Podemos. O nome de Arnaldinho, contudo, já estava bem pavimentado entre os dirigentes da sigla.

"Nunca tive dúvidas da palavra da presidente do Podemos nacional, dos dirigentes estadual e municipal. Por isso, sempre estive tranquilo sobre a minha candidatura, mesmo quando surgiram rumores. Fazemos política com transparência", declarou.

O presidente municipal do partido, Bruno Lorenzutti, diz que o Podemos aposta em Arnaldinho e acredita que o nome dele é o melhor para a cidade de Vila Velha.

A CONVENÇÃO

Devido aos protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19, o Podemos optou por realizar a convenção em modelo drive-in. Um palco com telão foi montado para que as pessoas, de dentro dos veículos, pudessem acompanhar o evento. Houve restrição de quatro pessoas por carro, de acordo com o partido.

Segundo os organizadores, o encontro reuniu cerca de 340 carros. Entre os presentes, estiveram representantes do Podemos, como o presidente estadual e prefeito de Viana, Gilson Daniel, o presidente municipal Bruno Lorenzutti, e dirigentes do PTC e do Solidariedade.

O nome de Arnaldinho foi aprovado por aclamação pelos filiados durante a convenção. O evento é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, além da convenção presencial, estão autorizados encontros em modalidade virtual

À ESPERA DE DANILO BAHIENSE, PRTB LANÇA CHAPA APENAS DE VEREADORES

Com expectativa de lançar o deputado estadual Danilo Bahiense (sem partido) como candidato a prefeito de Vila Velha, o PRTB anunciou na noite desta quarta-feira apenas a chapa de vereadores do partido para as eleições deste ano. Ao todo, 26 nomes foram apresentados para o Legislativo, sendo 18 homens e oito mulheres.

A ata do encontro ficará em aberto até o dia 26 de setembro, ou seja, a decisão referente à candidatura majoritária (de prefeito) pode ser tomada até o prazo final do pedido para registro de candidatos na Justiça Eleitoral.

A convenção do PRTB ocorreu de forma presencial no Colégio Americano Batista, na Praia da Costa. Segundo os dirigentes do partido, foram seguidos os protocolos de segurança, como distanciamento social e uso de máscaras. Cerca de 50 pessoas estiveram presentes, entre elas Danilo Bahiense, o vice-presidente estadual do PRTB, Capitão Handerson Braga, e o presidente municipal do partido, José Augusto.

Apesar de ter dado aval para desfiliação, o TRE negou o pedido de Bahiense para filiação a outra legenda com data retroativa ao dia 4 de abril, prazo final para troca de sigla para quem quisesse disputar as eleições municipais em novembro.

No entanto, o deputado entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de se filiar ao PRTB e disputar o pleito. O pedido ainda não foi julgado, mas as chances de Danilo Bahiense conseguir reverter a decisão são baixas, segundo especialistas em Direito Eleitoral.