Cortejado por pré-candidatos, PSB adia anúncio de apoio em Vila Velha

Cortejado por muitos pré-candidatos em Vila Velha, mas ainda negociando espaço nas eleições, o PSB , partido do governador Renato Casagrande , adiou a decisão de apoio à candidatura majoritária (a prefeito) na cidade. Na convenção, realizada na noite desta sexta-feira (11), apenas a chapa com 26 vereadores foi anunciada.

No encontro, o PSB delegou à Executiva municipal a responsabilidade de definir sobre eventuais coligações. Com isso, o partido ganha mais tempo para decidir com quem irá caminhar. A decisão, segundo dirigentes, deve ser tomada até quarta-feira (16), último dia para realização de convenções.

O apoio da legenda, é claro, tem peso grande para outros partidos. Uma aliança com o PSB pode implicar ter a máquina do governo ao seu favor, por mais que o governador tenha dito que não pretende participar diretamente das eleições municipais.

Todos marcaram presença na convenção do PSB, que aconteceu na Câmara Municipal. E os quatro discursaram durante o encontro, deixando explícito o interesse de caminhar ao lado do partido socialista.

A convenção é uma exigência da Justiça Eleitoral para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos, antes do registro de candidaturas. A ata da reunião, contudo, pode ficar em aberto, permitindo que as legendas façam mudanças nas candidaturas até o dia 26 de setembro, último dia para registros. Neste ano, além da convenção presencial, estão autorizados encontros em modalidade virtual por causa da pandemia do novo coronavírus.

APOIO DIVIDIDO

Apesar das opções, o PSB está dividido. Segundo dirigentes, parte da Executiva quer apoiar Max, por ter uma relação antiga com o prefeito, de outros mandatos. Outra parte prefere Neucimar, por ter mais proximidade. A Executiva, no entanto, diz que nenhum tipo de preferência pessoal será levada em conta pelo partido.

Há também simpatizantes de Rafael Primo. Assim como em Vitória, onde PSB e Rede selaram aliança noite de quinta-feira (10) formando uma chapa majoritária , os partidos podem vir a fazer uma dobradinha no município canela-verde. Primo, inclusive, tem condições de oferecer ao PSB algo que a legenda busca: uma vaga de vice.

Já nas outras chapas, viabilizar essa cadeira pode ser um pouco mais complicado. Apesar das especulações sobre Jorge Carreta (PP), atual vice de Max Filho, dar lugar a um candidato apresentado pelo PSB, e o próprio Max ter declarado que sugeriu o nome do deputado federal Ted Conti para a vaga , articuladores políticos na cidade desconfiam que essa parceria possa não ser viabilizada. O PSB já rejeitou indicar Ted para a vaga. Além disso, o PP não parece querer abrir mão de Carreta.

Já na aliança entre Neucimar e Hércules, há ainda uma indefinição sobre a composição da chapa, sobre quem será candidato a prefeito e a vice, se alguém vai retirar candidatura ou indicar outro nome.

O PSB tem reuniões marcadas no fim de semana com representantes dos partidos com quem tem dialogado.

A questão do vice é uma vontade nossa, foi colocada por nós, mas também não será impeditivo para fazermos alianças com um partido que não consiga nos oferecer isso, declarou Harlen da Silva, presidente municipal do PSB em Vila Velha.

Entre os critérios citados pelo dirigente para decidir qual candidato terá o apoio do partido, está a estrutura que ele pode oferecer à chapa de vereadores, além do comprometimento de estar com a legenda em 2022, quando ocorrem eleições para presidente, governador, deputados estaduais e federais e senadores.

"Pesa muito uma garantia, seja com qual candidato for, perdendo ou ganhando, de compromisso em apoiar o projeto do PSB em 2022. Não abrimos mão disso, tem que estar fechado com a gente, com o governador" Harlen da Silva - Presidente municipal do PSB

Ele afirma, no entanto, que Casagrande não tem interferido na decisão em Vila Velha.