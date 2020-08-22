Os planos eleitorais do PSB na Grande Vitória, segundo a vice-governadora

Candidato de si mesmo, não acredito não. Um candidato de si mesmo não consegue nenhum partido para fazer uma coligação, por exemplo. Foi o que aconteceu em 2016 com Avelina em Cariacica [quando foi candidato a prefeito pelo PSB sem nenhum partido coligado], e foi por isso que ele ganhou a fama de teimoso. Ele não fez coligação, o PSB estava fora, e ele insistiu na candidatura dele. E o governador não tem a característica de “canetar”. Esse é o diferencial do Renato: ele chama todo mundo e dialoga até esgotar. Ele tenta o máximo que pode. E ele fez isso em 2016. E o Avelina meio que “não, eu venho, eu venho sozinho”, e aí ele não fez vereador, não se elegeu, teve 12 mil votos.