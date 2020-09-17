PV ignora orientação da Executiva estadual e lança candidata em Vila Velha

Contrariando a orientação do presidente estadual do PV, Fabrício Machado, que já tinha manifestado apoio em Vila Velha ao candidato a prefeito Rafael Primo (Rede), a Executiva municipal do partido decidiu, por conta própria, lançar uma chapa puro-sangue com a candidatura de Fernanda Martins a prefeita e Natalino Camponês como vice.
A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira (16) pelo presidente do partido em Vila Velha, D'orleans Sagais, e levou a um racha na legenda. "Não vai descer coligação goela abaixo", afirmou Sagais, se referindo à pressão do diretório estadual para formação de aliança no município.
O presidente do PV na cidade já tinha descartado caminhar ao lado da Rede devido a outras coligações que manifestaram apoio ao partido. "O problema não é o Rafael Primo, mas quem está com ele. Não vamos nos juntar ao PT e ao PCdoB", disse. Mesmo com a resistência dos membros, a formação de uma chapa própria pegou de surpresa a Executiva estadual do partido.
"Desconheço essa decisão, a orientação é coligar no primeiro turno com a Rede", disse Fabrício Machado, após ser questionado sobre a a chapa lançada pelo PV na noite de quarta-feira.
Os nomes, segundo o diretório municipal, foram registrados em ata durante uma reunião convocada pela Executiva de Vila Velha, a quem havia sido delegada a decisão.
RACHA NO PARTIDO
A briga dentro do partido começou antes mesmo das articulações com Rafael Primo. Desde o início, a pré-candidatura de Fernanda Martins (PV) à eleição majoritária (prefeita) foi um ponto de conflito. Contudo, era a Executiva estadual quem defendia a manutenção dela, enquanto o diretório municipal a descartava. Por muito tempo, o partido viveu um impasse, até definir que Fernanda não disputaria mais o pleito como pré-candidata a prefeita, mas a vereadora.
Sem candidato para encabeçar uma chapa e livre para negociações, o PV começou a se articular em Vila Velha. O Podemos e o PSL apareciam entre possíveis alianças. O apoio a Rafael Primo, que já costurava uma frente progressista no município, foi então apresentado como uma opção. Mas a ideia de se unir à Rede, reforçando uma coligação com PT e PCdoB, não agradou membros do diretório municipal.
Na última semana, durante a convenção virtual que lançou Rafael Primo (Rede) como candidato, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), anunciou que Fabrício Machado havia fechado com a Rede. A informação gerou um grande mal-estar dentro do Partido Verde.
Por causa disso, na convenção do partido, o PV optou por lançar apenas a chapa de vereadores e deixou indefinido o apoio a candidato majoritário. A orientação da Executiva estadual era para caminhar com Rafael Primo, mas a decisão final foi delegada à Executiva municipal e tomada nesta quarta-feira.
Para surpresa de todos, o PV decidiu não apoiar nenhum candidato e anunciou a candidatura de Fernanda Martins a prefeita e de Natalino Camponês como vice.
PCdoB E PT OFICICALIZAM APOIO A RAFAEL PRIMO
Enquanto o diretório municipal do PV enterrou, pelo menos por enquanto, as chances de apoio a Rafael Primo, dois partidos de esquerda firmaram aliança com o candidato a prefeito de Vila Velha durante convenções realizadas na noite desta quarta-feira. PT e PCdoB passam a compor, oficialmente, a frente progressista liderada pela Rede na cidade.
Para apoiar Primo, os dois partidos retiraram as pré-candidaturas a prefeito. O Partido dos Trabalhadores planejava lançar o ex-deputado estadual José Carlos Nunes. Já o microempreendedor Daniel Costa era o nome escolhido do PCdoB.
A Rede aguarda uma sinalização do PSB para definir a vaga de vice. O objetivo é trazer o partido do governador para compor o bloco. Caso o PSB decida apoiar Rafael Primo, a legenda tem preferência na composição da chapa. Do contrário, essa cadeira deverá ser preenchida por um nome indicado pelo PT, podendo inclusive ser Nunes, ou pelo PCdoB.
"Alguns partidos, que a gente quer junto para construir essa frente na cidade, ainda possuem indefinições. Vamos aguardá-los para definir o fechamento do bloco e analisar o melhor nome para composição de chapa. Se a gente conseguir fechar com quatro partidos de centro-esquerda, será a única frente progressista desse tamanho no país", declarou Rafael Primo.
A decisão de apoio do PSB deve ser anunciada nesta quinta-feira (17). Além de Primo, querem caminhar ao lado do partido Neucimar Fraga (PSD), anunciado como candidato nesta manhã, e o atual prefeito e candidato à reeleição, Max Filho (PSDB). As legendas têm até o dia 26 de setembro, último dia do prazo dado pela Justiça Eleitoral, para apresentar o pedido de registro de candidaturas das eleições deste ano.