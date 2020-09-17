PV ignora orientação da Executiva estadual e lança candidata em Vila Velha

PV lançou chapa com Fernanda Martins a prefeita e Natalino Camponês como vice Crédito: Divulgação do partido

Contrariando a orientação do presidente estadual do PV, Fabrício Machado, que já tinha manifestado apoio em Vila Velha ao candidato a prefeito Rafael Primo (Rede) , a Executiva municipal do partido decidiu, por conta própria, lançar uma chapa puro-sangue com a candidatura de Fernanda Martins a prefeita e Natalino Camponês como vice.

A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira (16) pelo presidente do partido em Vila Velha, D'orleans Sagais, e levou a um racha na legenda. "Não vai descer coligação goela abaixo", afirmou Sagais, se referindo à pressão do diretório estadual para formação de aliança no município.

O presidente do PV na cidade já tinha descartado caminhar ao lado da Rede devido a outras coligações que manifestaram apoio ao partido. "O problema não é o Rafael Primo, mas quem está com ele. Não vamos nos juntar ao PT e ao PCdoB", disse. Mesmo com a resistência dos membros, a formação de uma chapa própria pegou de surpresa a Executiva estadual do partido.

"Desconheço essa decisão, a orientação é coligar no primeiro turno com a Rede", disse Fabrício Machado, após ser questionado sobre a a chapa lançada pelo PV na noite de quarta-feira.

Os nomes, segundo o diretório municipal, foram registrados em ata durante uma reunião convocada pela Executiva de Vila Velha, a quem havia sido delegada a decisão.

RACHA NO PARTIDO

A briga dentro do partido começou antes mesmo das articulações com Rafael Primo. Desde o início, a pré-candidatura de Fernanda Martins (PV) à eleição majoritária (prefeita) foi um ponto de conflito. Contudo, era a Executiva estadual quem defendia a manutenção dela, enquanto o diretório municipal a descartava. Por muito tempo, o partido viveu um impasse, até definir que Fernanda não disputaria mais o pleito como pré-candidata a prefeita, mas a vereadora.

Sem candidato para encabeçar uma chapa e livre para negociações, o PV começou a se articular em Vila Velha. O Podemos e o PSL apareciam entre possíveis alianças. O apoio a Rafael Primo, que já costurava uma frente progressista no município, foi então apresentado como uma opção. Mas a ideia de se unir à Rede, reforçando uma coligação com PT e PCdoB, não agradou membros do diretório municipal.

Para surpresa de todos, o PV decidiu não apoiar nenhum candidato e anunciou a candidatura de Fernanda Martins a prefeita e de Natalino Camponês como vice.

PCdoB E PT OFICICALIZAM APOIO A RAFAEL PRIMO

Enquanto o diretório municipal do PV enterrou, pelo menos por enquanto, as chances de apoio a Rafael Primo, dois partidos de esquerda firmaram aliança com o candidato a prefeito de Vila Velha durante convenções realizadas na noite desta quarta-feira. PT e PCdoB passam a compor, oficialmente, a frente progressista liderada pela Rede na cidade.

Para apoiar Primo, os dois partidos retiraram as pré-candidaturas a prefeito. O Partido dos Trabalhadores planejava lançar o ex-deputado estadual José Carlos Nunes. Já o microempreendedor Daniel Costa era o nome escolhido do PCdoB.

A Rede aguarda uma sinalização do PSB para definir a vaga de vice. O objetivo é trazer o partido do governador para compor o bloco. Caso o PSB decida apoiar Rafael Primo, a legenda tem preferência na composição da chapa. Do contrário, essa cadeira deverá ser preenchida por um nome indicado pelo PT, podendo inclusive ser Nunes, ou pelo PCdoB.

"Alguns partidos, que a gente quer junto para construir essa frente na cidade, ainda possuem indefinições. Vamos aguardá-los para definir o fechamento do bloco e analisar o melhor nome para composição de chapa. Se a gente conseguir fechar com quatro partidos de centro-esquerda, será a única frente progressista desse tamanho no país", declarou Rafael Primo.