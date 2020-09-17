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Eleições 2020 l Vila Velha

'Caminho da experiência, não da aventura', diz Max Filho ao se lançar à reeleição

Confirmação foi feita no último dia do prazo para realização de convenções partidárias para eleições deste ano. Prefeito de Vila Velha fazia mistério, mas não muito, sobre destino nestas eleições

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 21:40
Vila Velha
Max Filho é confirmado candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/Divulgação
O atual prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), não dizia com todas as letras que disputaria a reeleição. Mas com algumas letras ele deu as dicas: disse que gostaria do apoio do PSB do governador Renato Casagrande, foi a várias convenções partidárias e agradeceu publicamente apoios recebidos. Não chega a ser surpresa, portanto, a confirmação da candidatura do tucano na convenção municipal do PSDB, na noite desta quarta-feira (16).
O evento ocorreu no limite do prazo para a realização de convenções partidárias, uma exigência da Justiça Eleitoral para a definição de candidatos. O suspense fica para alianças que ainda serão firmadas e quem ocupará a cadeira de vice. 
A convenção do PSDB aconteceu na Câmara Municipal de Vila Velha e foi conduzida pela presidente municipal do partido, Neymara Carvalho. A chapa completa com 26 vereadores foi lançada, com 9 mulheres e 17 homens. 
O encontro reuniu representantes de vários partidos, que já firmaram apoio ao prefeito. Houve restrição do número de pessoas no local e registro de aglomeração na porta do evento, que também teve transmissão ao vivo pela internet.
Max Mauro, ex-governador do Estado e pai de Max, participou do evento de confirmação da candidatura do filho. A ele, o atual prefeito agradeceu e exaltou a experiência como gestor. Algo que Max destacou ao anunciar que era candidato à reeleição.
"O caminho que está sendo proposto nesta convenção é o caminho da experiência, da não aventura. E nesse momento em que vivemos na política brasileira, experiência é título. No nosso governo, a corrupção não pode existir, discursou o prefeito.
"Eis-me aqui de novo, estou pronto para realizar este trabalho", complementou.

O NOIVADO COM O PSB

Max nunca escondeu o desejo de ter o partido do governador ao lado dele. Em entrevista recente para A Gazeta, ele mostrou que estaria disposto a sacrificar o vice, Jorge Carreta (PP), por um nome indicado pelo PSB. Durante a convenção, deixou clara a intenção de firmar a aliança, sem dizer, no entanto, se ela seria viabilizada.
"A parceira político-administrativa com o governador Renato Casagrande já existe. Se der para fazer a parceria político-eleitoral, estamos de braços abertos. Não sei se vai rolar, quem sabe?"
Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição
"Mas, mesmo se essa aliança não acontecer, vamos manter o diálogo com o governo estadual e também com o federal. Porque quem senta na cadeira de prefeito não tem direito de fechar as portas da cidade, acrescentou.
Durante a tarde desta quarta-feira, PSB e PP estiveram reunidos para negociar a vaga na chapa de Max. O PSB já havia colocado duas opções na mesa: o professor Júnior Bola e o ex-presidente municipal do partido João Artem. O PP, por sua vez, mantinha o nome de Carreta, que foi indicado como vice de Max na convenção do partido, na última terça-feira (15). Todos os nomes, segundo Max, agradam a ele.
Ter a cadeira de vice, contudo, não é uma exigência do PSB. Desde o início, o presidente municipal do partido, Harlen Silva, disse que buscava espaço, mas não necessariamente a composição de uma chapa.  Assim, ainda que Carreta venha como vice de Max, repetindo a dobradinha de 2016, o PSB pode escolher caminhar ao lado do prefeito.  

PARTIDO DE CASAGRANDE FOI À CONVENÇÃO E ELOGIOU MAX

Max foi aclamado
Harlen Silva, presidente do PSB, elogiou o governo de Max Filho Crédito: Reprodução
Membros da Executiva municipal do PSB participaram da convenção. Durante discurso, Harlen Silva não firmou apoio a Max e disse que a decisão do partido seria anunciada nesta quinta-feira (17). No entanto, ele rasgou elogios ao prefeito e chegou a comparar a forma de governo dele com a do governador Renato Casagrande (PSB).
"O foco de qualquer governo tem que ser o povo e é assim que o governador Renato Casagrande tem feito, e é assim que o prefeito Max Filho tem feito. Ele foi muito corajoso e buscou investimentos voltados para o desenvolvimento da cidade. Hoje, se temos avanços em Vila Velha, é por causa do prefeito Max Filho", elogiou. 
"Por enquanto, ainda não batemos o martelo, mas acho que estamos caminhando para ir bem, prefeito", disse Harlen a Max, referindo-se à aliança entre os partidos.

MAX E SEUS ALIADOS 

Max já tem ao lado dele o PP, do atual vice-prefeito Jorge Carreta, o DC, o PMN e o PSC. Este lançou, também na noite desta quarta-feira, a chapa de vereadores do partido e oficializou a aliança com o atual prefeito.
Já o PTB ele acabou perdendo, após a executiva nacional do partido proibir os diretórios de se aliarem a determinados partidos durante a eleição, entre eles o PSDB de Max.
Max foi aclamado
Convenção do PSDB confirmou nome de Max Filho candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução
Por causa disso, o presidente municipal do PTB, Matheus Magalhães, optou por ficar neutro na disputa deste ano e liberou os vereadores para apoiarem qualquer candidato. Há indícios de que esse apoio vá para o atual prefeito. O ex-vereador do partido, Joel Rangel, participou da convenção de Max.
O apoio do DEM, partido do atual presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Ivan Carlini, que também esteve presente na convenção, foi concretizado. O partido mantinha conversas com o PSD, de Neucimar Fraga, mas acabou oficializando a aliança com Max.

PERFIL

Max Filho tem 52 anos, é formado em Administração e Direito e é funcionário concursado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Filho do ex-governador Max Mauro, ele iniciou carreira política aos 20 anos como vereador de Vila Velha, em 1988. Quatro anos depois, concorreu pela primeira vez a prefeito da cidade, mas foi derrotado nas urnas.
Max foi eleito por duas vezes como deputado estadual, em 1994 e 1998. Em 2000, largou o cargo na Assembleia Legislativa para assumir seu primeiro mandato como prefeito de Vila Velha, sendo reeleito em 2004 e governando a cidade até 2008.
Em 2014, conquistou uma cadeira em Brasília como deputado federal. Dois anos depois, abandonou novamente o Legislativo em busca de seu terceiro mandato como prefeito da cidade canela-verde. Max foi eleito em 2016 com 58,91% dos votos no segundo turno, derrotando Neucimar Fraga (PSD). 

NEUCIMAR E HÉRCULES DECIDEM CABEÇA DE CHAPA NESTA QUINTA

O ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) devem anunciar nesta quinta-feira (17) qual dos dois vai disputar a Prefeitura de Vila Velha. Coincidentemente ou não, o anúncio será feito na sede municipal do partido de Neucimar, às 11h45.
Ambos são pré-candidatos, mas decidiram caminhar juntos nas eleições. Um deles vai encabeçar a chapa e o outro pode ser lançado vice ou indicar algum nome para a aliança. A situação havia ficado indefinida nas convenções realizadas pelos partidos na última terça-feira (15).

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