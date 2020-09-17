'Caminho da experiência, não da aventura', diz Max Filho ao se lançar à reeleição

Max Filho é confirmado candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/Divulgação

O evento ocorreu no limite do prazo para a realização de convenções partidárias, uma exigência da Justiça Eleitoral para a definição de candidatos. O suspense fica para alianças que ainda serão firmadas e quem ocupará a cadeira de vice.

A convenção do PSDB aconteceu na Câmara Municipal de Vila Velha e foi conduzida pela presidente municipal do partido, Neymara Carvalho. A chapa completa com 26 vereadores foi lançada, com 9 mulheres e 17 homens.

O encontro reuniu representantes de vários partidos, que já firmaram apoio ao prefeito. Houve restrição do número de pessoas no local e registro de aglomeração na porta do evento, que também teve transmissão ao vivo pela internet.

Max Mauro, ex-governador do Estado e pai de Max, participou do evento de confirmação da candidatura do filho. A ele, o atual prefeito agradeceu e exaltou a experiência como gestor. Algo que Max destacou ao anunciar que era candidato à reeleição.

"O caminho que está sendo proposto nesta convenção é o caminho da experiência, da não aventura. E nesse momento em que vivemos na política brasileira, experiência é título. No nosso governo, a corrupção não pode existir, discursou o prefeito.

"Eis-me aqui de novo, estou pronto para realizar este trabalho", complementou.

O NOIVADO COM O PSB

"A parceira político-administrativa com o governador Renato Casagrande já existe. Se der para fazer a parceria político-eleitoral, estamos de braços abertos. Não sei se vai rolar, quem sabe?" Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição

"Mas, mesmo se essa aliança não acontecer, vamos manter o diálogo com o governo estadual e também com o federal. Porque quem senta na cadeira de prefeito não tem direito de fechar as portas da cidade, acrescentou.

Durante a tarde desta quarta-feira, PSB e PP estiveram reunidos para negociar a vaga na chapa de Max. O PSB já havia colocado duas opções na mesa: o professor Júnior Bola e o ex-presidente municipal do partido João Artem. O PP, por sua vez, mantinha o nome de Carreta, que foi indicado como vice de Max na convenção do partido, na última terça-feira (15). Todos os nomes, segundo Max, agradam a ele.

Ter a cadeira de vice, contudo, não é uma exigência do PSB. Desde o início, o presidente municipal do partido, Harlen Silva, disse que buscava espaço, mas não necessariamente a composição de uma chapa. Assim, ainda que Carreta venha como vice de Max, repetindo a dobradinha de 2016, o PSB pode escolher caminhar ao lado do prefeito.

PARTIDO DE CASAGRANDE FOI À CONVENÇÃO E ELOGIOU MAX

Harlen Silva, presidente do PSB, elogiou o governo de Max Filho Crédito: Reprodução

Membros da Executiva municipal do PSB participaram da convenção. Durante discurso, Harlen Silva não firmou apoio a Max e disse que a decisão do partido seria anunciada nesta quinta-feira (17). No entanto, ele rasgou elogios ao prefeito e chegou a comparar a forma de governo dele com a do governador Renato Casagrande (PSB).

"O foco de qualquer governo tem que ser o povo e é assim que o governador Renato Casagrande tem feito, e é assim que o prefeito Max Filho tem feito. Ele foi muito corajoso e buscou investimentos voltados para o desenvolvimento da cidade. Hoje, se temos avanços em Vila Velha, é por causa do prefeito Max Filho", elogiou.

"Por enquanto, ainda não batemos o martelo, mas acho que estamos caminhando para ir bem, prefeito", disse Harlen a Max, referindo-se à aliança entre os partidos.

MAX E SEUS ALIADOS

Max já tem ao lado dele o PP, do atual vice-prefeito Jorge Carreta, o DC, o PMN e o PSC. Este lançou, também na noite desta quarta-feira, a chapa de vereadores do partido e oficializou a aliança com o atual prefeito.

Convenção do PSDB confirmou nome de Max Filho candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução

Por causa disso, o presidente municipal do PTB, Matheus Magalhães, optou por ficar neutro na disputa deste ano e liberou os vereadores para apoiarem qualquer candidato. Há indícios de que esse apoio vá para o atual prefeito. O ex-vereador do partido, Joel Rangel, participou da convenção de Max.

O apoio do DEM, partido do atual presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Ivan Carlini, que também esteve presente na convenção, foi concretizado. O partido mantinha conversas com o PSD, de Neucimar Fraga, mas acabou oficializando a aliança com Max.

PERFIL

Max Filho tem 52 anos, é formado em Administração e Direito e é funcionário concursado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Filho do ex-governador Max Mauro, ele iniciou carreira política aos 20 anos como vereador de Vila Velha, em 1988. Quatro anos depois, concorreu pela primeira vez a prefeito da cidade, mas foi derrotado nas urnas.

Max foi eleito por duas vezes como deputado estadual, em 1994 e 1998. Em 2000, largou o cargo na Assembleia Legislativa para assumir seu primeiro mandato como prefeito de Vila Velha, sendo reeleito em 2004 e governando a cidade até 2008.

Em 2014, conquistou uma cadeira em Brasília como deputado federal. Dois anos depois, abandonou novamente o Legislativo em busca de seu terceiro mandato como prefeito da cidade canela-verde. Max foi eleito em 2016 com 58,91% dos votos no segundo turno, derrotando Neucimar Fraga (PSD).

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