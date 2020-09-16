Vila Velha: Hércules e Neucimar fazem suspense sobre quem será candidato

Neucimar e Hércules juntos na convenção do MDB em Vila Velha Crédito: Assessoria de Imprensa

As convenções são uma exigência da Justiça Eleitoral para confirmar, em ata, o registro de candidatos ao pleito. No entanto, a ata pode ficar aberta e as candidaturas serem definidas posteriormente pelas Executivas municipais dos partidos. No caso do PSD e do MDB, a decisão foi adiada em um dia e deverá ser tomada nesta quarta-feira (16), no prazo final para as convenções partidárias.

"Vamos nos reunir amanhã (quarta) e decidir quem vai encabeçar a chapa. Não temos vaidade nenhuma e isso tem facilitado nosso diálogo", afirmou Neucimar.

"Uma coisa posso garantir: subiremos juntos no palanque. Não vamos bater chapas", disse Hércules, descartando qualquer hipótese de disputarem o pleito um contra o outro.

Hércules quer ser prefeito de Vila Velha e disse que pretende levar a candidatura até o fim, apesar de ter deixado em aberto a decisão sobre a liderança da chapa com Neucimar. O ex-prefeito, por outro lado, já tinha dito que o deputado tem preferência para encabeçar a composição, por ele ainda não ter governado a cidade. Durante a convenção do MDB, na noite desta terça-feira, o pré-candidato do PSD voltou a afirmar que não teria problemas em abrir mão da liderança.

"Eu procurei o Hércules para a gente construir um projeto junto para o município de Vila Velha. E eu estou disposto a abrir mão de encabeçar esse projeto caso o candidato seja Doutor Hércules Silveira" Neucimar Fraga (PSD) - Pré-candidato a prefeito

Os dois parlamentares devem disputar as prefeituras de Marataízes e Serra, respectivamente, nas eleições deste ano. Se um deles se eleger, Neucimar herda a cadeira na Câmara.

Hoje, Neucimar diz que ser deputado é um "mero detalhe" diante do projeto que tem desenvolvido em Vila Velha. Em seu discurso na convenção do MDB, Neucimar não escondeu o esforço que tem feito para unir forças na cidade, mas também deu sinais que pode estar se preparando para assumir uma eventual vaga na Câmara dos Deputados.

Nós dois juntos podemos unir a cidade de Vila Velha, unir os deputados estaduais, vereadores. Vamos precisar muito da ajuda do governador Renato Casagrande para a cidade. O governador tem nos dito que vai investir mais de R$ 400 milhões em drenagem, saneamento. Então, temos que ter um prefeito que tem um compromisso para estar articulando e buscando essa ajuda no governo do Estado, unindo os vereadores, os deputados, os movimentos sociais e políticos", disse.

"Mas não podemos esquecer que do governo federal pode vir ajuda para o município de Vila Velha também", frisou.

CLIMA NAS CONVENÇÕES

O evento do MDB ocorreu de forma presencial na União dos Cegos Dom Pedro II, por volta das 17h. O partido lançou a chapa com oito vereadores: seis homens e duas mulheres.

Além de Neucimar, o deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) também esteve presente na convenção. Ele retribuiu a visita feita por Doutor Hércules quando foi apresentando como candidato do Patriota à prefeitura.

Candidato a prefeito, o deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) declarou apoio a Doutor Hércules durante convenção Crédito: Assessoria de Imprensa

Representantes do DEM, que ainda não definiram apoio a nenhum candidato, também participaram do encontro. No local ainda esteve Lelo Coimbra, articular político e ex-presidente estadual do MDB.

Já a convenção do PSD ocorreu no Cerimonial Casarão, em Itaparica, e começou um pouco mais tarde que a do MDB. Alguns dirigentes, inclusive, seguiram de um encontro para o outro, como o presidente do PDT em Vila Velha, coronel Nilo, e o do DEM, Reginaldo Loureiro.

CHIABAI, ATÉ ENTÃO ALIADO A ARNALDINHO, AGORA DIZ QUE PODE APOIAR NEUCIMAR

Candidato a prefeito no município, o vereador Ricardo Chiabai (Cidadania) retribuiu a visita do PSD à convenção do Cidadania, na última segunda-feira, e disse que há uma grande possibilidade de apoio a Neucimar, que, por sua vez, disse estar aberto a alianças juntamente com Hércules.

Na convenção do PSD, o vereador Ricardo Chiabai (Cidadania), Neucimar Fraga (PSD) e Doutor Hércules (MDB) Crédito: Assessoria de Imprensa

Hércules deixou a convenção do MDB para subir no palco do encontro do PSD e elogiar Neucimar. Ele fez questão de afirmar que eles vão trabalhar juntos par dar "um choque de administração na cidade".

"Temos muito respeito ao ser humano, gostamos de gente. Gosto de gente, Neucimar também. E olhar para as pessoas é o que faz a cidade crescer. O povo de Vila Velha está vendo que nós não temos um projeto pessoal" Doutor Hércules (MDB) - Pré-candidato a prefeito

Os dois candidatos foram aclamados por filiados em convenção, ou seja, tiveram a pré-candidatura aprovada. Contudo, os nomes ainda não foram homologados. Isso só deve acontecer nesta quarta, quando, segundo Neucimar, eles vão decidir quem vai encabeçar a chapa para fazer o registro da coligação em ata.

DUPLA QUER APOIO DO PARTIDO DE CASAGRANDE

Hércules e Neucimar vêm tentando costurar uma aliança com o PSB em Vila Velha. Os pré-candidatos, de forma separada e conjunta, têm namorado o partido de Casagrande. No último fim de semana, eles realizaram uma reunião com a Executiva municipal da legenda socialista.

"O PSB está bem alinhado conosco, acho que tem tudo para dar certo", declarou Hércules. "Eles têm deixado bem claro que veem com bons olhos a nossa aliança. Vejo o PSB como um partido que tem uma linha de projeto para a cidade bem parecida com a nossa", completou Neucimar.

O presidente municipal do PSB, Harlen da Silva, correspondeu à visita e participou das duas convenções nesta terça-feira. Ele também fará o mesmo nesta quarta, quando está marcado o encontro do PSDB, que deve confirmar a candidatura de Max à reeleição.

"Temos conversado muito, analisado qual é o melhor cenário para o PSB, o que os partidos têm a oferecer. Estamos levando em conta diversos fatores e posso garantir que a aliança não está mais avançada com ninguém. Nossa decisão será tomada amanhã (quarta), no prazo final de convenções", disse Harley.

PSOL LANÇA CHAPA PURO-SANGUE DE MULHERES

Em convenção também realizada na noite desta terça-feira, o PSOL lançou duas mulheres para compor a chapa de prefeito e vice em Vila Velha. São, respectivamente, a professora Mônica Alves e Rosângela Brandão.

"Um programa coletivo está sendo feito com muita responsabilidade, para uma gestão popular em Vila Velha. É isso que queremos trazer para a cidade", declarou Mônica, que foi aclamada por filiados no encontro.

Convenção do PSOL foi realizada em formato virtual Crédito: Reprodução

O presidente municipal do partido, José Ailton Vargas, que era pré-candidato a prefeito, oficializou a candidatura dele, mas como vereador. O partido também deliberou que não fará coligações na cidade.