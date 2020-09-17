Neucimar é candidato a prefeito de Vila Velha com o apoio de Hércules

Neucimar e Hércules juntos na convenção do MDB em Vila Velha Crédito: Assessoria de Imprensa

À 00:50 desta quinta-feira, saiu fumacinha branca no concílio eleitoral vilavelhense entre o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Hércules Silveira (MDB), unidos nesta eleição municipal. No começo da manhã, a decisão tomada pelos dois já era conhecida pelas respectivas equipes: Neucimar será novamente candidato a prefeito de Vila Velha , desta vez com a ajuda de Hércules, que assim retira a sua pré-candidatura para apoiar o ex-prefeito.

Já na manhã desta quinta-feira, assessores de Neucimar fizeram circular um vídeo de quase 4 minutos de duração em que o ex-prefeito, sem dizer ser candidato, praticamente lança o seu novo movimento eleitoral em Vila Velha e se reapresenta ao eleitorado da cidade: ele lê uma "Carta aos Vilavelhenses", com texto coberto por imagens típicas de um candidato (Neucimar em andanças pelas ruas, abraçando as pessoas etc.). Bem produzido, o vídeo foi dirigido pela agência do economista e professor universitário Wallace Millis, secretário de Educação de Vila Velha na administração de Rodney Miranda (Republicanos).

Esta é a quarta vez seguida que Neucimar disputa a eleição para prefeito de Vila Velha. Na primeira, ele foi bem-sucedido, derrotando exatamente Hércules em um 2º turno bastante apertado. Em 2012, ao buscar a reeleição, perdeu para Rodney. Em 2016, perdeu para o atual prefeito, Max Filho (PSDB). Na ocasião, ambos protagonizaram os debates mais quentes no 1º e no 2º turnos, alguns deles marcados por direitos de resposta em sequência. Agora, 2020 marcará o reencontro dos dois nas urnas.

Quanto a Hércules, após ele ter perdido a sua única eleição a prefeito para o próprio Neucimar em 2008, esta será a terceira vez que o deputado deixa de ser candidato em cima do limite do prazo para registro de chapas. Em 2012, segundo ele, a direção estadual do seu partido (então PMDB) foi quem retirou a sua candidatura na hora H, pois Lelo Coimbra e companhia preferiram apoiar Rodney Miranda (então no DEM). Em 2016, Hércules recuou voluntariamente, para prestar seu apoio a Max Filho. Agora faz o mesmo, porém em favor de Neucimar.

Ainda resta, porém, a possibilidade de Hércules se tornar o vice na chapa de Neucimar, o que ainda não foi decidido pela dupla.

A VICE DE SAULO EM CARIACICA

Enquanto isso, em Cariacica, o PDT fechou acordo com o PSB e com o PV para apoiar a candidatura de Saulo Andreon (PSB) à prefeitura. O partido de Sérgio Vidigal indicou para vice de Saulo uma mulher chamada Vanninha, negra, terapeuta ocupacional e líder comunitária na região de Nova Rosa da Penha. Fonte do PSB garante: o martelo já foi batido e Vanninha será mesmo a vice de Saulo, até porque é o nome preferido pela vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), ex-vereadora de Cariacica e principal apoiadora de Saulo nesse pleito. Seria, por assim dizer, uma "Jaqueline do PDT".

"FRENTE PROGRESSISTA"

Já em Cachoeiro de Itapemirim, o ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) conseguiu concretizar o seu grande objetivo: formar, no maior município do Sul do Estado, uma chapa que represente uma "frente progressista", constituída por partidos de esquerda: PT, PCdoB e Rede Sustentabilidade. A ex-secretária de Cultura de Casteglione, Joana D'Arck, será a candidata a prefeita, ocupando a cabeça da chapa. O vice será o Capitão Sousa (Rede), oficial da Polícia Militar que integra o movimento "Policiais Antifascismo".

PROS PRÓ-VANDINHO NA SERRA