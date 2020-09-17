Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Neucimar é candidato a prefeito de Vila Velha com o apoio de Hércules

Decisão foi tomada na madrugada desta quinta-feira e será anunciada oficialmente às 11h45. E mais: A vice de Saulo Andreon em Cariacica; a chapa do PT com a Rede em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:33

Públicado em 

17 set 2020 às 09:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Os pré-candidatos oficializaram a aliança
Neucimar e Hércules juntos na convenção do MDB em Vila Velha Crédito: Assessoria de Imprensa
À 00:50 desta quinta-feira, saiu fumacinha branca no concílio eleitoral vilavelhense entre o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) e o deputado estadual Hércules Silveira (MDB), unidos nesta eleição municipal. No começo da manhã, a decisão tomada pelos dois já era conhecida pelas respectivas equipes: Neucimar será novamente candidato a prefeito de Vila Velha, desta vez com a ajuda de Hércules, que assim retira a sua pré-candidatura para apoiar o ex-prefeito. 
Já na manhã desta quinta-feira, assessores de Neucimar fizeram circular um vídeo de quase 4 minutos de duração em que o ex-prefeito, sem dizer ser candidato, praticamente lança o seu novo movimento eleitoral em Vila Velha e se reapresenta ao eleitorado da cidade: ele lê uma "Carta aos Vilavelhenses", com texto coberto por imagens típicas de um candidato (Neucimar em andanças pelas ruas, abraçando as pessoas etc.). Bem produzido, o vídeo foi dirigido pela agência do economista e professor universitário Wallace Millis, secretário de Educação de Vila Velha na administração de Rodney Miranda (Republicanos). 
Esta é a quarta vez seguida que Neucimar disputa a eleição para prefeito de Vila Velha. Na primeira, ele foi bem-sucedido, derrotando exatamente Hércules em um 2º turno bastante apertado. Em 2012, ao buscar a reeleição, perdeu para Rodney. Em 2016, perdeu para o atual prefeito, Max Filho (PSDB). Na ocasião, ambos protagonizaram os debates mais quentes no 1º e no 2º turnos, alguns deles marcados por direitos de resposta em sequência. Agora, 2020 marcará o reencontro dos dois nas urnas. 
Quanto a Hércules, após ele ter perdido a sua única eleição a prefeito para o próprio Neucimar em 2008, esta será a terceira vez que o deputado deixa de ser candidato em cima do limite do prazo para registro de chapas. Em 2012, segundo ele, a direção estadual do seu partido (então PMDB) foi quem retirou a sua candidatura na hora H, pois Lelo Coimbra e companhia preferiram apoiar Rodney Miranda (então no DEM). Em 2016, Hércules recuou voluntariamente, para prestar seu apoio a Max Filho. Agora faz o mesmo, porém em favor de Neucimar.
Ainda resta, porém, a possibilidade de Hércules se tornar o vice na chapa de Neucimar, o que ainda não foi decidido pela dupla.  

Veja Também

Luiz Paulo ficou politicamente isolado na eleição a prefeito de Vitória

A VICE DE SAULO EM CARIACICA

Enquanto isso, em Cariacica, o PDT fechou acordo com o PSB e com o PV para apoiar a candidatura de Saulo Andreon (PSB) à prefeitura. O partido de Sérgio Vidigal indicou para vice de Saulo uma mulher chamada Vanninha, negra, terapeuta ocupacional e líder comunitária na região de Nova Rosa da Penha. Fonte do PSB garante: o martelo já foi batido e Vanninha será mesmo a vice de Saulo, até porque é o nome preferido pela vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), ex-vereadora de Cariacica e principal apoiadora de Saulo nesse pleito. Seria, por assim dizer, uma "Jaqueline do PDT".

"FRENTE PROGRESSISTA"

Já em Cachoeiro de Itapemirim, o ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) conseguiu concretizar o seu grande objetivo: formar, no maior município do Sul do Estado, uma chapa que represente uma "frente progressista", constituída por partidos de esquerda: PT, PCdoB e Rede Sustentabilidade. A ex-secretária de Cultura de Casteglione, Joana D'Arck, será a candidata a prefeita, ocupando a cabeça da chapa. O vice será o Capitão Sousa (Rede), oficial da Polícia Militar que integra o movimento "Policiais Antifascismo".

PROS PRÓ-VANDINHO NA SERRA

Na eleição a prefeito da Serra, o PROS vai apoiar a candidatura do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), por decisão do médico Gustavo Peixoto, na coligação "Aliança pela Serra".
CLIQUE AQUI PARA VER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA.

Veja Também

"Caminho da experiência, não da aventura", diz Max Filho ao se lançar à reeleição

Coronel Wagner vai disputar prefeitura pelo PL em Vila Velha com vice do Avante

Partido de Marcus Vicente fecha apoio a Sérgio Sá na eleição em Vitória

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Eleições 2020 Neucimar Fraga Hércules Silveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados