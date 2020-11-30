Arnaldinho avalia implantação de escola cívico-militar em Vila Velha

Arnaldinho Borgo comemorou sua vitória ao lado de apoiadores em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um dia depois de ser eleito prefeito de Vila Velha, Rádio CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (30), ele ressaltou a presença das Forças Armadas na cidade, representadas pelo 38º Batalhão de Infantaria do Exército e pela Escola de Aprendizes-Marinheiros, ambas situadas na Prainha. Arnaldinho Borgo (Podemos) afirmou que vê com bons olhos a possibilidade da instalação de uma escola cívico-militar no município. Em entrevista àna tarde desta segunda-feira (30), ele ressaltou a presença das Forças Armadas na cidade, representadas pelo 38º Batalhão de Infantaria do Exército e pela Escola de Aprendizes-Marinheiros, ambas situadas na Prainha.

"A gente não vê problema em ter a instalação de uma escola cívico-militar em Vila Velha. Inclusive, a cidade tem a presença de duas forças de segurança que são o Exercito Brasileiro e a Escola de Aprendizes-Marinheiros. Com certeza caberia uma escola cívico-militar aqui. A gente vai ter que observar qual o melhor formato, quando fazer e como fazer", disse.

Contudo, Arnaldinho apontou que há demandas mais urgentes a serem tratadas na área da educação, como a adequação do número de vagas em creches no município.

"Vila Velha tem uma demanda reprimida de mais de 5 mil crianças fora das creches. Temos ainda o Plano Nacional de Educação que temos que seguir e que coloca que 50% da cidade tem que ter creche em tempo integral, que é um desafio grande em Vila Velha", afirmou.

Questionado sobre a continuidade dos estudos dos alunos do ensino básico durante a pandemia de coronavírus, o prefeito eleito afirmou que o projeto é que, em 2021, o conteúdo escolar seja dado através de um canal de televisão.