Arnaldinho e vice comandarão equipe de transição em Vila Velha

A gente precisa entender como vai ficar curva de risco, o que os especialistas da saúde dizem sobre a contaminação. Não queremos expor ninguém ao risco. Queremos manter um diálogo permanente com especialistas em saúde, os professores, com os pais dos alunos, para que a gente possa colocar a melhor forma de ensino pra eles. A princípio, a gente acredita muito que as aulas podem ser dadas via um canal de televisão, porque nem todas crianças tem internet, tem um equipamento necessário em casa, um tablet ou celular. Também está planejado buscar parcerias com empresas que fazem fabricação de tablets para que possa estar fazendo um comodato. É muito complexo a gente falar que vai ser feito em um primeiro momento, mas é o nosso dever de transformar a cidade de Vila Velha em uma educação tecnológica, que é o futuro do pais.