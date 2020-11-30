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Eleições 2020

Arnaldinho vence em todos os bairros de Vila Velha, exceto São Torquato

Atual prefeito, Max Filho ganhou apenas em São Torquato, onde alcançou 1.480 votos  10 a mais que o adversário. Veja no mapa o resultado completo por bairro

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 23:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 23:32
Prefeitos vencedores por bairro
Mapa dos candidatos vencedores por bairro Crédito: Arte Inglid Teixeira
Na votação do segundo turno das eleições para prefeito de Vila Velha, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) foi o mais votado em todos os bairros do município, exceto um. Dos 55 bairros com seções eleitorais, ele venceu em 54. O prefeito Max Filho (PSDB), que saiu derrotado da disputa, ganhou somente em São Torquato, onde alcançou 1.480 votos  10 a mais que o adversário.
Embora a vitória de Arnaldinho já fosse prevista nas últimas pesquisas eleitorais, a análise dos dados aponta que a base apoiadora do atual prefeito do município canela-verde reduziu em relação ao primeiro turno.

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No último dia 15, quando os eleitores foram às urnas para a primeira fase da votação, Arnaldinho saiu vitorioso em 40 bairros, enquanto Max venceu em oito. O candidato do PSDB recebeu, então, mais votos nos bairros próximos à Segunda Ponte e às Cinco Pontes, o que, além de São Torquato, inclui Argolas e Ilha das Flores. Ele também havia se destacado em outras partes da cidade, como Barra do Jucu e Balneário Ponta da Fruta.
Neucimar Fraga (PSD), o terceiro colocado no pleito, foi o mais votado em sete. Ele havia sido o favorito na chamada Região 5 de Vila Velha, na qual, de 9 bairros, foi o mais votado em seis. Fraga ex-prefeito também foi o melhor em Vale Encantado.
Os resultados finais, divulgados na noite deste domingo (29), apontaram que Max não apenas perdeu apoio nos bairros em que saiu vitorioso no primeiro turno, como não conseguiu vencer nos bairros em que Neucimar era o favorito.

Clique no mapa para ver o resultado em determinado bairro

No segundo turno, Arnaldinho teve 138.741 votos em Vila Velha e Max, 62.236 votos. O vereador alcançou 69,03% dos votos válidos no geral e o atual prefeito, 30,97%.
O número de bairros na divisão feita pela Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Os dados relativos aos votos das seções de Cristóvão Colombo e Prainha foram aglutinados aos do Centro, e os do Xuri foram aglutinados com os do bairro Ponta da Fruta, para adequação no mapa geográfico.

O RESULTADO EM VILA VELHA

 Arnaldinho Borgo (Podemos) : 69,74%
 Max Filho (PSDB) : 30,26%  
 Votos em branco: 4,3 %  
 Nulos: 6,12%  
 Abstenções: 28,73%

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