Arnaldinho vence em todos os bairros de Vila Velha, exceto São Torquato

Os resultados finais, divulgados na noite deste domingo (29), apontaram que Max não apenas perdeu apoio nos bairros em que saiu vitorioso no primeiro turno, como não conseguiu vencer nos bairros em que Neucimar era o favorito.

No segundo turno, Arnaldinho teve 138.741 votos em Vila Velha e Max, 62.236 votos. O vereador alcançou 69,03% dos votos válidos no geral e o atual prefeito, 30,97%.

O número de bairros na divisão feita pela Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Os dados relativos aos votos das seções de Cristóvão Colombo e Prainha foram aglutinados aos do Centro, e os do Xuri foram aglutinados com os do bairro Ponta da Fruta, para adequação no mapa geográfico.