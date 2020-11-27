Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho tem 71% e Max Filho, 29% dos votos válidos
Segundo turno
Pesquisa Ibope em Vila Velha: Arnaldinho tem 71% e Max Filho, 29% dos votos válidos
O vereador do partido Podemos, que disputa a prefeitura pela primeira vez, alcançou uma vantagem em relação ao atual prefeito, que tenta a reeleição, como mostra a pesquisa eleitoral para o segundo turno. Veja os números
Arnaldinho Borgo ou Max Filho: pesquisa Ibope entrevistou eleitores sobre as intenções de voto em Vila VelhaCrédito: Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto
Pesquisa Ibope em Vila Velha. Arnaldinho tem 71% e Max Filho, 29% dos votos válidos
Nesta reta final para o segundo turno das eleições municipais de 2020, o candidato Arnaldinho Borgo (Podemos) ampliou a vantagem em relação a Max Filho (PSDB) nas intenções de voto para a Prefeitura de Vila Velha. De acordo com a segunda pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta para o segundo turno, Arnaldinho tem 71% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito aparece com 29%, considerando os votos válidos.
A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Nesta segunda rodada, a última antes do dia da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, quando são excluídos os votos em branco, os votos nulos e os indecisos.
Já Max Filho conta com o PSB do governador Renato Casagrande em sua coligação e a direção do partido também orientou a militância a pedir votos para o tucano. Não houve, contudo, um grande envolvimento do Palácio Anchieta e de Casagrande, pessoalmente, na campanha do prefeito.
Ainda no cenário estimulado, mas considerando os votos totais, Arnaldinho aparece novamente na liderança. O vereador tem 64% e o prefeito, 26%. O percentual é diferente dos votos válidos porque, nesse caso, o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.
Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
Arnaldinho Borgo (Podemos): 64%
Max Filho (PSDB): 26%
Branco/Nulo: 7%
Não sabem ou preferem não opinar: 3%
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.
ARNALDINHO SE DESTACA ENTRE QUEM REPROVA ADMNISTRAÇÃO DE MAX
Entre os entrevistados pelo Ibope, 83% dos que consideram a administração do prefeito Max Filho ruim ou péssima pretendem votar em Arnaldinho. Outros 6% que também têm essa opinião sobre a administração optam por Max mesmo assim. Já entre aqueles que avaliam a gestão como ótima ou boa, 71% declararam que votam em Max e 20% preferem Arnaldinho. Os dados consideram as respostas na pesquisa estimulada considerando os votos totais.
O Ibope também comparou os votos declarados no 1º turno pelos entrevistados com as intenções de voto para o 2º turno. Pelo levantamento, 70% daqueles que votaram em Neucimar Fraga, que foi o terceiro colocado, agora pretendem votar em Arnaldinho, enquanto 16% preferem para Max Filho.
O prefeito também perdeu intenções de voto de eleitores que votaram nele no 1º turno. Ao todo, 68% responderam que pretendem manter o voto em Max, mas 27% dos que votaram no prefeito declararam que vão votar em Arnaldinho.
Ao avaliar as intenções de voto conforme a renda familiar dos eleitores, Arnaldinho está na frente considerando todos os grupos. A maior diferença entre os dois candidatos está entre os mais ricos. O vereador do Podemos tem 72%, e o prefeito 20% entre aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos. Entre eleitores que recebem de 2 a 5 salários, Arnaldinho tem 61% a 25% para Max, e entre os de menor renda, que recebem até 1 salário mínimo, o vereador tem 65%, e o prefeito, 26%.
INTENÇÃO DE VOTOS ESPONTÂNEA
Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda, mas os dois candidatos registram uma diferença de pontos percentuais menor. Arnaldinho tem 51% e Max, 19%.
Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vila Velha fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
Arnaldinho Borgo (Podemos): 51%
Max Filho (PSDB): 19%
Outros: 2%
Branco/nulo: 11%
Não sabem ou preferem não opinar: 17%
A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.
A pesquisa Ibope também questionou os entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 71% dos entrevistados acreditam que Arnaldinho vai ganhar no dia 29, enquanto 21% disseram que Max irá se reeleger. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder.
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vila Velha?
Arnaldinho Borgo (Podemos): 71%
Max Filho (PSDB): 21%
Não sabe/não respondeu: 8%
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 25 e 27 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-03576/2020.