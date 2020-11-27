Arnaldinho Borgo ou Max Filho: pesquisa Ibope entrevistou eleitores sobre as intenções de voto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope em Vila Velha. Arnaldinho tem 71% e Max Filho, 29% dos votos válidos

A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Nesta segunda rodada, a última antes do dia da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, quando são excluídos os votos em branco, os votos nulos e os indecisos.

Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (29). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

INTENÇÃO DE VOTOS ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada/ votos válidos)

A distância entre os candidatos, que era de 30 pontos na última pesquisa, agora passa para 42 pontos percentuais.

Na campanha do segundo turno, Neucimar declarou apoio a Arnaldinho , mas acabou não participando efetivamente da campanha do candidato do Podemos.

Já Max Filho conta com o PSB do governador Renato Casagrande em sua coligação e a direção do partido também orientou a militância a pedir votos para o tucano. Não houve, contudo, um grande envolvimento do Palácio Anchieta e de Casagrande, pessoalmente, na campanha do prefeito.

INTENÇÃO DE VOTOS ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Ainda no cenário estimulado, mas considerando os votos totais, Arnaldinho aparece novamente na liderança. O vereador tem 64% e o prefeito, 26%. O percentual é diferente dos votos válidos porque, nesse caso, o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.

Em qual destes candidatos a prefeito de Vila Velha o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)

Arnaldinho Borgo (Podemos): 64%

(Podemos): 64% Max Filho (PSDB): 26%

(PSDB): 26% Branco/Nulo: 7%

7% Não sabem ou preferem não opinar: 3% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



ARNALDINHO SE DESTACA ENTRE QUEM REPROVA ADMNISTRAÇÃO DE MAX

Entre os entrevistados pelo Ibope, 83% dos que consideram a administração do prefeito Max Filho ruim ou péssima pretendem votar em Arnaldinho. Outros 6% que também têm essa opinião sobre a administração optam por Max mesmo assim. Já entre aqueles que avaliam a gestão como ótima ou boa, 71% declararam que votam em Max e 20% preferem Arnaldinho. Os dados consideram as respostas na pesquisa estimulada considerando os votos totais.

O Ibope também comparou os votos declarados no 1º turno pelos entrevistados com as intenções de voto para o 2º turno. Pelo levantamento, 70% daqueles que votaram em Neucimar Fraga, que foi o terceiro colocado, agora pretendem votar em Arnaldinho, enquanto 16% preferem para Max Filho.

O prefeito também perdeu intenções de voto de eleitores que votaram nele no 1º turno. Ao todo, 68% responderam que pretendem manter o voto em Max, mas 27% dos que votaram no prefeito declararam que vão votar em Arnaldinho.

Ao avaliar as intenções de voto conforme a renda familiar dos eleitores, Arnaldinho está na frente considerando todos os grupos. A maior diferença entre os dois candidatos está entre os mais ricos. O vereador do Podemos tem 72%, e o prefeito 20% entre aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos. Entre eleitores que recebem de 2 a 5 salários, Arnaldinho tem 61% a 25% para Max, e entre os de menor renda, que recebem até 1 salário mínimo, o vereador tem 65%, e o prefeito, 26%.

INTENÇÃO DE VOTOS ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda, mas os dois candidatos registram uma diferença de pontos percentuais menor. Arnaldinho tem 51% e Max, 19%.

Se o segundo turno das eleições para prefeito de Vila Velha fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)

Arnaldinho Borgo (Podemos): 51%



Max Filho (PSDB): 19%

(PSDB): 19% Outros: 2%

2% Branco/nulo: 11%

11% Não sabem ou preferem não opinar: 17% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



ESTIMATIVA DE VITÓRIA

A pesquisa Ibope também questionou os entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 71% dos entrevistados acreditam que Arnaldinho vai ganhar no dia 29, enquanto 21% disseram que Max irá se reeleger. Outros 8% não souberam ou não quiseram responder.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vila Velha?

Arnaldinho Borgo (Podemos): 71%

(Podemos): 71% Max Filho (PSDB): 21%

(PSDB): 21% Não sabe/não respondeu: 8%