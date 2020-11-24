Eleições 2020: compare as propostas dos candidatos que disputam o segundo turno no ES

Comparador de propostas: ferramenta mostra até cinco propostas de cada candidato em diversos temas Crédito: Arte AG - Inglid Pereira

O segundo turno das eleições de 2020 acontece no dia 29 de novembro em quatro cidades do Espírito Santo : Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Nesses locais, com mais de 200 mil eleitores, nenhum dos concorrentes às prefeituras obteve mais de 50% dos votos no primeiro turno e, por isso, ocorre uma nova votação.

Os dois candidatos mais votados no dia 15 de novembro participam da disputa. Para te ajudar a escolher em quem votar, A Gazeta selecionou propostas de governo entregues à Justiça Eleitoral pelos concorrentes das quatro cidades.

Aqui você confere até cinco propostas, de cada um, a respeito dos temas saúde, educação, segurança, economia e emprego, política e corrupção e políticas sociais e direitos humanos.

Na ferramenta abaixo, primeiro escolha a cidade. Depois, escolha um tema, clicando nos símbolos de cada um e, em seguida, no nome de um candidato. Ao optar pela cidade, automaticamente vão aparecer as propostas na área de saúde, mas você pode navegar por outras também.