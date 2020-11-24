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Eleições 2020: compare as propostas dos candidatos que disputam o segundo turno no ES

A Gazeta selecionou as principais propostas apresentadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos a prefeito de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Veja o que eles planejam nas áreas de saúde, educação, segurança, economia e emprego, políticas sociais e direitos humanos

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:15
Comparador de propostas: ferramenta mostra até cinco propostas de cada candidato em diversos temas
Comparador de propostas: ferramenta mostra até cinco propostas de cada candidato em diversos temas Crédito: Arte AG - Inglid Pereira
O segundo turno das eleições de 2020 acontece no dia 29 de novembro em quatro cidades do Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Nesses locais, com mais de 200 mil eleitores, nenhum dos concorrentes às prefeituras obteve mais de 50% dos votos no primeiro turno e, por isso, ocorre uma nova votação.
Os dois candidatos mais votados no dia 15 de novembro participam da disputa. Para te ajudar a escolher em quem votar, A Gazeta selecionou propostas de governo entregues à Justiça Eleitoral pelos concorrentes das quatro cidades.
Aqui você confere até cinco propostas, de cada um, a respeito dos temas saúde, educação, segurança, economia e emprego, política e corrupção e políticas sociais e direitos humanos.
Na ferramenta abaixo, primeiro escolha a cidade. Depois, escolha um tema, clicando nos símbolos de cada um e, em seguida, no nome de um candidato. Ao optar pela cidade, automaticamente vão aparecer as propostas na área de saúde, mas você pode navegar por outras também.
Para comparar as propostas dos candidatos de uma mesma cidade, clique no botão "comparar".

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