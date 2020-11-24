Eleições 2020: A Gazeta checa discurso dos candidatos a prefeito na Grande Vitória

A checagem de discurso tem como objetivo mostrar aos eleitores se os candidatos estão usando informações verdadeiras ou não para buscar votos. O fact-checking será feito com base nas declarações dos políticos nos debates realizados por A Gazeta e CBN Vitória entre segunda-feira (23) e quinta-feira (26), sempre às 19h, na seguinte ordem: Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.

O método para checagem será o mesmo já utilizado por A Gazeta nas eleições de 2018. O objetivo não é simplesmente dizer que os candidatos estão mentindo ou não, e sim dar a oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações verificadas e para estimular que os candidatos sejam precisos nas afirmações feitas para conquistar o eleitorado. Entenda abaixo como vai ser o método usado na checagem.