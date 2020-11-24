Eleições 2020: A Gazeta checa discurso dos candidatos a prefeito na Grande Vitória

Em mais uma iniciativa de combate à desinformação, A Gazeta vai checar as declarações dos candidatos a prefeito na Grande Vitória, que estão no segundo turno, durante os debates promovidos pela Rede Gazeta nesta semana. A ação faz parte do Passando a Limpo, que também verifica conteúdos viralizados nas redes sociais sobre a corrida eleitoral no Espírito Santo.
A checagem de discurso tem como objetivo mostrar aos eleitores se os candidatos estão usando informações verdadeiras ou não para buscar votos. O fact-checking será feito com base nas declarações dos políticos nos debates realizados por A Gazeta e CBN Vitória entre segunda-feira (23) e quinta-feira (26), sempre às 19h, na seguinte ordem: Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.
O método para checagem será o mesmo já utilizado por A Gazeta nas eleições de 2018. O objetivo não é simplesmente dizer que os candidatos estão mentindo ou não, e sim dar a oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações verificadas e para estimular que os candidatos sejam precisos nas afirmações feitas para conquistar o eleitorado. Entenda abaixo como vai ser o método usado na checagem.
PASSO A PASSO DA CHECAGEM
- Escolhemos uma informação ou declaração com base na relevância dela para o debate: a seleção é feita pela equipe e leva em conta a importância do que é dito.
- Levantamos a fonte original da informação checada: pode ser necessário dar ao político alvo da checagem a oportunidade de apresentá-la, caso haja dúvida a respeito de qual a origem da informação.
- Consultamos fontes oficiais e/ou consolidadas para checar a informação: é feita uma pesquisa em dados oficiais e em informações públicas. Podemos recorrer a estudos consolidados, à Lei de Acesso à Informação e às assessorias de imprensa de empresas, dos órgãos públicos e de figuras públicas.
- A checagem é apresentada de maneira contextualizada: é explicado como e onde as informações foram obtidas e porque o conteúdo checado deve ser classificado de uma ou de outra maneira. Gráficos, tabelas, imagens ou vídeos podem ser utilizados para as explicações. Links com referências serão apresentados.
- Atribuímos a cada declaração checada um dos sete selos a seguir: verdadeiro; verdadeiro, mas; não se sustenta; contraditório; discutível; exagerado; ou falso.
CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE CADA DECLARAÇÃO
- Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados;
- Verdadeiro, mas: quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;
- Não se sustenta: quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;
- Contraditório: quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável;
- Discutível: quando a veracidade depende da metodologia utilizada;
- Exagerado: quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada;
- Falso: quando a informação ou declaração não corresponde aos fatos ou aos dados públicos.
O QUE NÃO É CHECADO
- Opiniões de candidatos;
- Conceitos abertos/abstratos;
- Tendências para o futuro que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas.
VEJA O CALENDÁRIO DE DEBATES A GAZETA/CBN
- Vitória: segunda (23), às 19 horas
- Cariacica: terça (24), às 19 horas
- Serra: quarta (25), às 19 horas
- Vila Velha: quinta (26), às 19 horas
- Onde assistir: os debates são transmitidos ao vivo pelo site de A Gazeta, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da CBN Vitória e em tempo real pelo Twitter.