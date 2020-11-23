Candidatos de Vitória participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Debate será transmitido ao vivo pelo site, pelas redes sociais de A Gazeta e pela Rádio CBN Vitória

O debate entre os que disputam a Capital nesta segunda-feira será o primeiro de quatro confrontos entre os candidatos que querem as vagas de prefeito nos municípios da Grande Vitória.

Na terça-feira (24), será a vez dos que disputam em Cariacica; na quarta-feira (25), o embate será entre os candidatos da Serra e, na quinta-feira (26), o último encontro será com os que disputam a Prefeitura de Vila Velha. Veja o calendário: