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Eleições 2020

Candidatos de Vitória participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) vão para o embate a partir das 19h desta segunda-feira. Veja como assistir ou ouvir o confronto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 16:30

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:30

Eleições 2º Turno - Debates - Vitória
Debate será transmitido ao vivo pelo site, pelas redes sociais de A Gazeta e pela Rádio CBN Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos a prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), estarão frente a frente a partir das 19h desta segunda-feira (23) em debate realizado por A Gazeta e pela Rádio CBN Vitória. Os dois disputam os votos dos eleitores no segundo turno das eleições municipais de 2020, que será realizado no próximo domingo (29).
O debate terá a mediação da apresentadora do programa CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtubepelo aplicativo da CBN Vitória, pelo Twitter e pela rádio, na frequência 92,5 FM.

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O confronto realizado nesta segunda faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A GazetaVeja aqui as entrevistas.

COM SEGUNDO TURNO, QUATRO CIDADES DA GRANDE VITÓRIA TERÃO DEBATES

O debate entre os que disputam a Capital nesta segunda-feira será o primeiro de quatro confrontos entre os candidatos que querem as vagas de prefeito nos municípios da Grande Vitória.
Na terça-feira (24), será a vez dos que disputam em Cariacica; na quarta-feira (25), o embate será entre os candidatos da Serra e, na quinta-feira (26), o último encontro será com os que disputam a Prefeitura de Vila Velha. Veja o calendário:
  • Vitória: 23/11, às 19h
  • Cariacica: 24/11, às 19h
  • Serra: 25/11, às 19h
  • Vila Velha: 26/11, às 19h
votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.

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