Candidatos de Vitória participam de debate de A Gazeta e CBN Vitória

Os candidatos a prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), estarão frente a frente a partir das 19h desta segunda-feira (23) em debate realizado por A Gazeta e pela Rádio CBN Vitória. Os dois disputam os votos dos eleitores no segundo turno das eleições municipais de 2020, que será realizado no próximo domingo (29).
O debate terá a mediação da apresentadora do programa CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e será transmitido pelo site A Gazeta, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo aplicativo da CBN Vitória, pelo Twitter e pela rádio, na frequência 92,5 FM.
O confronto realizado nesta segunda faz parte da cobertura da Rede Gazeta das eleições municipais de 2020. Os dois candidatos também já foram entrevistados por jornalistas de A Gazeta. Veja aqui as entrevistas.
COM SEGUNDO TURNO, QUATRO CIDADES DA GRANDE VITÓRIA TERÃO DEBATES
O debate entre os que disputam a Capital nesta segunda-feira será o primeiro de quatro confrontos entre os candidatos que querem as vagas de prefeito nos municípios da Grande Vitória.
Na terça-feira (24), será a vez dos que disputam em Cariacica; na quarta-feira (25), o embate será entre os candidatos da Serra e, na quinta-feira (26), o último encontro será com os que disputam a Prefeitura de Vila Velha. Veja o calendário:
- Vitória: 23/11, às 19h
- Cariacica: 24/11, às 19h
- Serra: 25/11, às 19h
- Vila Velha: 26/11, às 19h
A votação do segundo turno ocorre no domingo (29), das 7h às 17h. As três primeiras horas de votação, ou seja, das 7h às 10h, são prioritárias para idosos, mas não exclusivas, assim como foi no primeiro turno.