AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória

Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) se enfrentam para definir o novo prefeito da Capital. Assista a entrevista de A Gazeta com cada um deles.

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 18:19
Eleições 2020 - Entrevistas 2º turno
Lorenzo Pazolini e João Coser disputam o segundo turno em Vitória Crédito: Arte Geraldo Netto
Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), foram entrevistados por A Gazeta na manhã de sexta-feira (20). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como de temas que marcam suas campanhas.
As perguntas foram elaboradas por A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeos com as entrevistas.

DELEGADO PAZOLINI (REPUBLICANOS)

O deputado estadual Lorenzo Pazolini respondeu a perguntas sobre ambiente de negócios, segurança, educação. O candidato evitou falar sobre sua relação com o ex-senador Magno Malta (PL) e com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
Questionado sobre sua proximidade com esses nomes e seu alinhamento a pautas defendidas pelo governo federal, como o projeto Escola Sem Partido, Pazolini limitou-se a dizer que não está preocupado com "luta política ou luta ideológica".

Veja Também

Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

JOÃO COSER (PT)

O ex-prefeito João Coser respondeu a perguntas sobre saúde, revitalização do Centro de Vitória e segurança. O candidato, que é filiado ao PT há 40 anos, afirmou que não esconde a relação de amizade que tem com o ex-presidente Lula. "Acho uma ignorância qualquer ser humano negar as amizades. O Lula tem relação de amizade comigo a vida inteira."

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

A Gazeta e CBN Vitória realizam debates entre candidatos das cidades da Grande Vitória

Em propaganda na TV, Pazolini e Coser apostam em propostas e trajetórias

Gandini decide ficar neutro no 2º turno em Vitória

Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

Sem nem um voto, 47 candidatos a vereador no ES aparecem como suplentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados