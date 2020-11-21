Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória

Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), foram entrevistados por A Gazeta na manhã de sexta-feira (20). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como de temas que marcam suas campanhas.
As perguntas foram elaboradas por A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeos com as entrevistas.
DELEGADO PAZOLINI (REPUBLICANOS)
O deputado estadual Lorenzo Pazolini respondeu a perguntas sobre ambiente de negócios, segurança, educação. O candidato evitou falar sobre sua relação com o ex-senador Magno Malta (PL) e com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
Questionado sobre sua proximidade com esses nomes e seu alinhamento a pautas defendidas pelo governo federal, como o projeto Escola Sem Partido, Pazolini limitou-se a dizer que não está preocupado com "luta política ou luta ideológica".
JOÃO COSER (PT)
O ex-prefeito João Coser respondeu a perguntas sobre saúde, revitalização do Centro de Vitória e segurança. O candidato, que é filiado ao PT há 40 anos, afirmou que não esconde a relação de amizade que tem com o ex-presidente Lula. "Acho uma ignorância qualquer ser humano negar as amizades. O Lula tem relação de amizade comigo a vida inteira."