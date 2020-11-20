Pazolini sobre Bolsonaro e Magno Malta: 'Não estou preocupado com luta política ou ideológica'

O candidato Delegado Pazolini (Republicanos) em entrevista na manhã desta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução/Youtube

Questionado se a ação teria sido feita em resposta ao pedido de Bolsonaro, Pazolini afirmou que as visitas a unidades de saúde e escolas são comuns durante o mandato e pontuou: "Não estou preocupado com luta política, não estou preocupado com guerra ideológica, eu quero estar ao lado do capixaba como sempre estive. Visito e visitei diversas delegacias e escolas e não deixei de fazê-lo porque o meu compromisso não é com grupos políticos."

Quanto ao seu alinhamento ao discurso do presidente e se aceitaria o apoio do mandatário, o candidato não respondeu. Disse que respeita o estado democrático e que precisa do apoio dos eleitores de Vitória. "Eu preciso do apoio dos moradores de Vitória. Quem decide a eleição são os eleitores de Vitória", disse.

Outro questionamento, reforçado por internautas que acompanhavam a entrevista pelas redes sociais, envolvia a relação entre o candidato e o ex-senador Magno Malta (PL). Em 2018, poucos meses antes da eleição, Pazolini apareceu em eventos ao lado de Magno Malta. No ano seguinte, Magna Karla Malta, filha de Magno, foi nomeada assessora do gabinete parlamentar do republicano

"NÃO TENHO PRÉ-CONCEITOS"

Pazolini, no entanto, não respondeu de forma direta. Disse que respeita todas as autoridades que já exerceram mandato e que "todas as autoridades que se dispuserem a estar ao lado da sociedade terão nosso apoio independente de nome ou coloração partidária." "Eu não tenho pré-conceitos, eu acredito em quem queira trabalhar e é assim que eu faço sem olhar para trás, olhando para frente", completou.