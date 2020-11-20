Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Pazolini sobre Bolsonaro e Magno Malta: 'Não estou preocupado com luta política ou ideológica'
Eleições 2020

Pazolini sobre Bolsonaro e Magno Malta: 'Não estou preocupado com luta política ou ideológica'

Em entrevista para A Gazeta nesta sexta-feira (20), o candidato a prefeito de Vitória evitou falar sobre ligação com Bolsonaro e Magno Malta e afirmou que precisa apenas do apoio dos moradores de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 16:38

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:38

O candidato Delegado Pazolini (Republicanos) em entrevista na manhã desta sexta-feira (20)
O candidato Delegado Pazolini (Republicanos) em entrevista na manhã desta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução/Youtube
Durante entrevista para A Gazeta nesta sexta-feira (20), o candidato a prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) evitou falar sobre sua relação com o ex-senador Magno Malta (PL) e com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Questionado sobre sua proximidade com esses nomes e seu alinhamento a pautas defendidas pelo governo federal, como o projeto Escola Sem Partido, Pazolini limitou-se a dizer que não está preocupado com "luta política ou luta ideológica."
Em junho, o candidato, que é deputado estadual, e outros parlamentares alinhados ao presidente Bolsonaro  Carlos Von (Avante), Torino Marques (PSL), Danilo Bahiense (sem partido) e Vandinho Leite (PSDB)  fizeram uma "visita surpresa" ao hospital Dório Silva, na Serra. A ação foi criticada pelo governo estadual que, inclusive, foi ao Ministério Público Estadual pedindo apuração da conduta dos deputados.
O episódio aconteceu um dia depois de Bolsonaro pedir, em uma live, que seus seguidores invadissem e filmassem hospitais para "averiguar" o número de leitos ocupados.
Questionado se a ação teria sido feita em resposta ao pedido de Bolsonaro, Pazolini afirmou que as visitas a unidades de saúde e escolas são comuns durante o mandato e pontuou: "Não estou preocupado com luta política, não estou preocupado com guerra ideológica, eu quero estar ao lado do capixaba como sempre estive. Visito e visitei diversas delegacias e escolas e não deixei de fazê-lo porque o meu compromisso não é com grupos políticos." 
Quanto ao seu alinhamento ao discurso do presidente e se aceitaria o apoio do mandatário, o candidato não respondeu. Disse que respeita o estado democrático e que precisa do apoio dos eleitores de Vitória. "Eu preciso do apoio dos moradores de Vitória. Quem decide a eleição são os eleitores de Vitória", disse.
Outro questionamento, reforçado por internautas que acompanhavam a entrevista pelas redes sociais, envolvia a relação entre o candidato e o ex-senador Magno Malta (PL). Em 2018, poucos meses antes da eleição, Pazolini apareceu em eventos ao lado de Magno Malta. No ano seguinte, Magna Karla Malta, filha de Magno, foi nomeada assessora do gabinete parlamentar do republicano.
Durante as negociações partidárias para formação de chapas das eleições municipais deste ano, inclusive, o presidente do PL de Vitória, Charles Jean, disse para a coluna Vitor Vogas que Pazolini e Magno têm uma relação de proximidade e que o ex-senador teria, inclusive, fidelidade ao parlamentar.

"NÃO TENHO PRÉ-CONCEITOS"

Pazolini, no entanto, não respondeu de forma direta. Disse que respeita todas as autoridades que já exerceram mandato e que "todas as autoridades que se dispuserem a estar ao lado da sociedade terão nosso apoio independente de nome ou coloração partidária." "Eu não tenho pré-conceitos, eu acredito em quem queira trabalhar e é assim que eu faço sem olhar para trás, olhando para frente", completou.
O candidato também respondeu perguntas sobre seu alinhamento com as ideias defendidas pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves e sobre suas propostas para enfrentamento da pandemia na área da saúde, economia e educação. Veja abaixo a entrevista na íntegra.

Veja Também

Segundo turno: A Gazeta entrevista candidatos a prefeito na Grande Vitória

Eleições 2020: segundo turno ocorre em 29 de novembro

PSB, Republicanos e Cidadania são os partidos que mais elegeram prefeitos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados