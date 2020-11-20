Em propaganda na TV, Pazolini e Coser apostam em propostas e trajetórias

Horário eleitoral para o 2º turno começou nesta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução/Globoplay

Pazolini foi o primeiro. O programa contou com uma retrospectiva de sua vida, destacando a trajetória pessoal e profissional que percorreu. Em um tom mais emotivo, o candidato destacou a perda do pai ainda novo, sua formação familiar e, em seguida, sua atuação como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, delegado da Polícia Civil e depois deputado estadual.

Já o programa do petista manteve o foco do início da campanha. Mesmo nas propagandas que antecederam o primeiro turno, em que seus adversários estavam se atacando, Coser vinha focando em promover sua experiência como ex-prefeito da Capital, de 2005 a 2012, e evitando fazer menções aos adversários.

No início da peça veiculada nesta sexta-feira, a propaganda do petista faz uma única menção ao adversário mas de forma indireta, com o locutor dizendo apenas que é "hora de comparar e de escolher a experiência em vez do discurso fácil."

Propaganda eleitoral de João Coser faz menção indireta a Pazolini Crédito: Reprodução/Globoplay

Apesar de falar de sua experiência e compará-la, mesmo que indiretamente, com a de Pazolini  que está em seu primeiro mandato como deputado e nunca ocupou um cargo no Executivo  Coser focou, principalmente, em apresentar suas propostas.

O ex-prefeito era criticado anteriormente por ressaltar muito seus feitos nos mandatos passados e enfatizar pouco as propostas para uma nova gestão. Agora, Coser disse na propaganda que sente orgulho de falar sobre o que fez, mas que pretende falar mais sobre o que ainda vai fazer. Ao final das propostas, no entanto, finalizou voltando a falar da experiência: "Isso eu já fiz e sei como fazer."

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Os dois candidatos usaram uma parte do tempo de propaganda para falar sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado neste dia 20 de novembro. Ambos têm como vices mulheres negras e foram elas que apareceram para falar do assunto.

"Hoje é celebrado o Dia da Consciência Negra. É fundamental revelar e combater as desigualdades e a violência com a qual a população negra infelizmente ainda é tratada no dia de hoje. Vamos criar políticas públicas igualitárias, sempre ouvindo a população e os movimentos sociais", declarou a vice de Pazolini, Capitã Estéfane (Republicanos).

"Essa é uma data muito importante pra falar sobre igualdade, representatividade, direitos, oportunidades, sobre nossa voz. Sobre o orgulho e a luta de sermos pretos, conscientes e fortes. Porque a luta por respeito é política, mas sobre tudo humana, por isso essa luta é de todo mundo", disse o texto da propaganda petista quando aa vice na chapa, Jackeline Rocha (PT), apareceu e completou: "por isso, agora, todo mundo é João."