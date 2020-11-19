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Eleições 2020

Gandini decide ficar neutro no 2º turno em Vitória

Derrotado no 1º turno, candidato do prefeito Luciano não apoiará nem Coser nem Pazolini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 18:30

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:30

Última semana antes da eleição
Fabrício Gandini (Cidadania) em passeio no trio elétrico Crédito: Diego Alves
O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) decidiu ficar neutro no 2º turno em Vitória. Derrotado no 1º turno, o candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) não apoiará nem João Coser (PT) nem Lorenzo Pazolini (Republicanos). Segue a nota dele na íntegra:
Gandini decide ficar neutro no 2° turno em Vitória
"Primeiramente, gostaria de agradecer os 36.172 votos que tanto me honraram e os eleitores que compreenderam nossa proposta para a cidade. Podem ter certeza que vou trabalhar muito para continuar contribuindo para nossa capital.
Vitória fez a opção de levar para debate no segundo turno duas propostas. Acredito nos valores da democracia, respeito profundamente e me curvo à vontade e ao direito da população de fazer, neste segundo turno, sua escolha livremente.
Vitória, embora com modos diferentes, tem garantido nas últimas décadas a manutenção das conquistas que deram resultado e, graças a isso, evoluiu muito.
Todos nós que amamos essa cidade esperamos que o próximo prefeito contribua com esse processo que levou à cidade ao patamar atual."

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