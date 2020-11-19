Gandini decide ficar neutro no 2º turno em Vitória

Fabrício Gandini (Cidadania) em passeio no trio elétrico Crédito: Diego Alves

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) decidiu ficar neutro no 2º turno em Vitória. Derrotado no 1º turno, o candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) não apoiará nem João Coser (PT) nem Lorenzo Pazolini (Republicanos). Segue a nota dele na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Gandini decide ficar neutro no 2° turno em Vitória

"Primeiramente, gostaria de agradecer os 36.172 votos que tanto me honraram e os eleitores que compreenderam nossa proposta para a cidade. Podem ter certeza que vou trabalhar muito para continuar contribuindo para nossa capital.

Vitória fez a opção de levar para debate no segundo turno duas propostas. Acredito nos valores da democracia, respeito profundamente e me curvo à vontade e ao direito da população de fazer, neste segundo turno, sua escolha livremente.

Vitória, embora com modos diferentes, tem garantido nas últimas décadas a manutenção das conquistas que deram resultado e, graças a isso, evoluiu muito.