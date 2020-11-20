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Eleições na Grande Vitória

Casagrande sobre 2º turno: 'Não participarei diretamente do processo eleitoral'

O governador do ES afirmou, no entanto, que está 'dentro da visão partidária'. O PSB orientou a militância a votar em Coser, em Vitória; Vidigal, na Serra; e Max, em Vila Velha; e liberou os correligionários em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 14:08

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 14:08

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB)
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, diz que não fará campanha para candidatos no segundo turno Crédito: Rodrigo Araujo/Governo do ES
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), afirmou que não participará diretamente do processo eleitoral neste segundo turno nas maiores cidades do Estado. Em entrevista para a Rádio CBN Vitória, nesta sexta-feira (20), o chefe do Executivo estadual disse que quem dá a orientação sobre o tema para os eleitores e filiados é o partido político. Ressaltou, contudo, que ele segue a visão partidária. 
"Eu, como governador, participei de poucas campanhas, quase nenhuma. Para não dizer que nenhuma, uma ou outra campanha participei no primeiro turno", disse. "Como governador, não participarei diretamente do processo eleitoral. Espero que o cidadão possa fazer excelentes escolhas neste segundo turno aqui na Região Metropolitana", complementou.
direção estadual do PSB orientou os militantes, na quinta-feira (19), a votar em João Coser, para prefeito de Vitória; Sergio Vidigal (PDT), para governar a Serra; e Max Filho (PSDB), para comandar Vila Velha. Na cidade canela-verde, o PSB já faz parte da coligação do atual prefeito, que tenta a reeleição.  
No caso de Cariacica, em que disputam Euclério Sampaio (DEM), aliado do governo Casagrande, e Célia Tavares (PT), com quem a militância local tem afinidade, o partido liberou os filiados a apoiarem o candidato que desejarem. 
"O partido já deu a sua orientação. Quem dá orientação é o partido político. De acordo com a posição político do partido", afirmou Casagrande para a CBN Vitória.  
O governador, apesar de dizer que não fará campanha diretamente para os candidatos a prefeito, garantiu que segue a mesma visão do PSB.  "O partido tomou a decisão, que é quem tem que tomar, e eu estou dentro da visão partidária, dentro dos princípios que defende e das ideias do nosso partido."
No primeiro turno, Casagrande gravou vídeos de apoios para candidatos. Victor Coelho, também do PSB, foi reeleito em Cachoeiro de Itapemirim, com 51.926 votos (53,25% dos votos válidos). Outro reeleito com apoio do governador foi Dr. Fernando, do PSB, em Alfredo Chaves, com 5.196 votos (56,04% dos votos válidos). 
Em Iconha, Gedson Paulino (Republicanos) teve vídeo de Casagrande e foi eleito. Ele obteve 5.534 votos (64,56% dos votos válidos).
Já Gedson Merízio, do PSB, teve 10.485 votos (16,71% dos votos válidos) e ficou em terceiro lugar na disputa em Guarapari. Em Rio Bananal, Felismino Ardizzon, outro candidato do PSB, não foi reeleito. Ele obteve 3.363 votos (29,51% dos votos válidos). 
Em Castelo, Domingos Fracaroli (PSDB), que também contou com vídeo do governador, não foi reeleito e ficou em segundo lugar, com 5.604 votos (27,71% dos votos válidos). 

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SEGUNDO TURNO NA GRANDE VITÓRIA

Neste segundo turno, disputam, em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT); na Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede); em Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Max Filho (PSDB); e em Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT). A votação ocorre em 29 de novembro, das 7h às 17h. 

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