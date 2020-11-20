PSB orienta militância a votar em Coser, Vidigal e Max no 2° turno

PSB é o partido do governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução

A direção estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande , decidiu, na noite desta quinta-feira (19), orientar sua militância a votar, no 2º turno, em João Coser na eleição em Vitória e em Sérgio Vidigal (PDT) na disputa na Serra. Em Vila Velha, onde o PSB faz parte da coligação de Max Filho (PSDB), fica mantido o apoio ao atual prefeito.

Em Cariacica, os dirigentes do partido não chegaram a um consenso quanto a indicar apoio ao deputado Euclério Sampaio (DEM), grande aliado do governo Casagrande, ou a Célia Tavares (PT), com quem a militância local do PSB tem maior afinidade. Por isso, a Executiva decidiu liberar os filiados a se posicionarem como acharem melhor.

Nos três primeiros casos, a decisão é de fazer um indicativo de voto nos referidos aliados, mas não de "fechar questão". Assim, os militantes do partido do governador estão sendo orientados pela direção estadual a apoiar tais candidatos, mas não são obrigados a seguir essa deliberação.

Na prática, uma pessoa filiada ao PSB não correrá risco de sofrer sanção se decidir, por exemplo, individualmente, contrariando a orientação partidária, apoiar Fábio (Rede) na Serra, Pazolini (Republicanos) em Vitória ou Arnaldinho Borgo (Podemos) em Vila Velha.

NOTA DA REDE

Enquanto isso, a Rede Sustentabilidade, que apoiou Sérgio Sá (PSB) no 1º turno, emitiu a seguinte nota: