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Eleições 2020

PSB orienta militância a votar em Coser, Vidigal e Max no 2° turno

Partido do governador decidiu indicar apoio e voto nos ex-prefeitos de Vitória e da Serra e no prefeito de Vila Velha. Em Cariacica, militantes foram liberados

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:29

Públicado em 

19 nov 2020 às 21:29
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande deu o pronunciamento após uma reunião com entidades
PSB é o partido do governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução
A direção estadual do PSB, partido do governador Renato Casagrande, decidiu, na noite desta quinta-feira (19), orientar sua militância a votar, no 2º turno, em João Coser na eleição em Vitória e em Sérgio Vidigal (PDT) na disputa na Serra. Em Vila Velha, onde o PSB faz parte da coligação de Max Filho (PSDB), fica mantido o apoio ao atual prefeito.
Em Cariacica, os dirigentes do partido não chegaram a um consenso quanto a indicar apoio ao deputado Euclério Sampaio (DEM), grande aliado do governo Casagrande, ou a Célia Tavares (PT), com quem a militância local do PSB tem maior afinidade. Por isso, a Executiva decidiu liberar os filiados a se posicionarem como acharem melhor.
Nos três primeiros casos, a decisão é de fazer um indicativo de voto nos referidos aliados, mas não de "fechar questão". Assim, os militantes do partido do governador estão sendo orientados pela direção estadual a apoiar tais candidatos, mas não são obrigados a seguir essa deliberação.
Na prática, uma pessoa filiada ao PSB não correrá risco de sofrer sanção se decidir, por exemplo, individualmente, contrariando a orientação partidária, apoiar Fábio (Rede) na Serra, Pazolini (Republicanos) em Vitória ou Arnaldinho Borgo (Podemos) em Vila Velha.

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NOTA DA REDE

Enquanto isso, a Rede Sustentabilidade, que apoiou Sérgio Sá (PSB) no 1º turno, emitiu a seguinte nota:
"O Elo Municipal da Rede Sustentabilidade em Vitória libera sua militância para exercer suas manifestações individuais no 2° turno das eleições municipais de Vitória e orienta que seus militantes votem conforme as diretrizes do partido, entendendo que os mesmos conhecem o seu estatuto e o compromisso com os valores democráticos e direitos humanos."

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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